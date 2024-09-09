Где именно современные люди начали скрещиваться с неандертальцами

Международная группа археологов из Германии, Дании и Ирана обнаружили регион, где предки современных людей впервые начали скрещиваться с неандертальцами — ближайшими родственниками Homo sapiens. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Команда использовала моделирование экологических ниш и географическую информационную систему для определения мест соседства неандертальцев и современных людей в Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии.

После изучения географического распределения неандертальцев и Homo sapiens в течение этого периода времени, исследователи пришли к выводу, что они действительно смешались, и сузили список возможных мест до одного региона — гор Загрос на Персидском нагорье. В наше время этот горный хребет простирается от Ирана до северных частей Ирака и юго-восточной Турции.

Ученые отметили, что в этом регионе нашли большое количество скелетов современных людей и неандертальцев. Здесь же находится пещера Шанидар, раскопки в которой пролили свет на погребальные обряды неандертальцев.

Археологи предположили, что люди и неандертальцы могли встретиться на Персидском нагорье во время миграции Homo sapiens из Африки.

Ранее исследователи опровергли общепринятую теорию о вымирании неандертальцев.