Что отмечают 10 сентября в России и мире

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Мир24

Международный день макияжа

Макияж – это не просто косметика на лице, а форма самовыражения, способ создания образа и проявления индивидуальности. Свое начало макияж берет с древних времен. Узоры и рисунки наносились шаманами на лицо и другие части тела людей для защиты от злых сил, перед войной, для привлечения помощи из потустороннего мира, а также для устрашения противника. Египетские фараоны подводили глаза, чтобы защититься от злых духов, способных проникнуть в человеческую душу через органы зрения.

На Руси традиционными косметическими средствами были мука и мел – в качестве белил, свекла – румяна, малина и вишня – помада, уголь и сажа – подводка. Лицо умывали водой с кислыми ягодами, например калиной или клюквой.

День альпаки

Этот день посвящен чудесным животным, обладающим не только милым внешним видом, но и положительным, дружелюбным характером. Альпака относится к семейству верблюдовых. Обитают они в Андах на высоте 3500–5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

Интересные факты:

Диких альпака не бывает – это домашнее животное. Человек приручил их более 6 тысяч лет назад.

Альпака легко поддается дрессировке.

Шерсть альпака теплее овечьей шерсти и меньше загрязняется, поскольку не имеет жира.

Альпака очень чувствительная натура и не переносит одиночества, поэтому их нельзя покупать по одной особи, всегда парно.

Также 10 сентября отмечают День учителя в Китае.

События 10 сентября:

В 1693 году Петром I заложено первое судно – 24-пушечный корабль «Св. Павел».

В 1725 году в России был учрежден орден «Святого Александра Невского».

В 1839 году в Москве состоялась торжественная закладка нового храма Христа Спасителя в память об Отечественной войне 1812 года.

Кто родился 10 сентября:

Немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель Карл Лагерфельд (1933-2019).

Кыргызстанский ученый, поэт и государственный деятель, основоположник кыргызской письменности на основе латинского алфавита Касым Тыныстанов (1901-1938).

Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи (1968).

Парижский модельер и дизайнер, одна из создательниц «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли (1890-1973).