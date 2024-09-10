Кот вернулся к хозяевам через четыре дня после своей кремации

В Норт-Йоркшире, Великобритания, кот по кличке Тед «воскрес» через четыре дня после своей кремации и вернулся к хозяевам. Об этом пишет BBC News.

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Когда Никки Найт отдыхала с семьей в Турции, ей написали соседи и рассказали, что нашли Теда в пруду без признаков жизни.

«Я должна была сообщить эту новость мужу и четверым нашим детям, и мы все были абсолютно расстроены, потому что Тед — полноценная личность и любимый член нашей семьи», — отметила Найт.

Все еще будучи за границей, женщина организовала кремацию для Теда. Однако спустя несколько дней Найт позвонила няня, которая ухаживала за другим питомцем семьи, и заявила, что Тед вернулся домой. Она показала кота по видеосвязи, и Найт поняла, что кремировала чужого кота, похожего на Теда. Согласно ее предположениям, животное в пруду было бездомным.

Ранее сообщалось, что в США кота по кличке Шото нашли спустя два года после его исчезновения и вернули хозяйке.