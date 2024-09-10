Почему татуировки могут быть опасны для жизни

Американские ученые предупредили об опасности татуировок для организма. Специалисты из Южного методистского университета заявили, что татуировки негативно влияют на потовые железы и нарушают терморегуляцию кожи.

Издание Journal of Applied Physiology опубликовало результаты исследования, в процессе которого изучили состояние кожи и потовых желез у добровольцев с татуировками площадью от 5,6 кв. сантиметра на предплечье или плече. Тестируемым нужно было в течение получаса находиться в специальном костюме с трубками, через которые поступала горячая вода, чтобы вызвать активный процесс потоотделения.

Исследователи проследили за реакцией кожи на изменение температуры. Выяснилось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию. При этом эккриновые железы, отвечающие за теплообмен, производили меньше пота в тех зонах, где были нанесены татуировки, и при этом пот был более соленым.

Специалисты пришли к выводу, что тату нарушают механизмы кожной секреции, из-за чего организм хуже справляется с перепадами температур, а это считается «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».

Ученые отметили, что у людей сотни потовых желез на одном квадратном сантиметре кожи, поэтому людям с татуировками небольших размеров можно не беспокоиться о здоровье. Наличие одного-двух небольших нательных рисунков серьезно не должно навредить организму. А вот в случаях, когда забита большая часть кожи, как у этого парня из Швейцарии, могут быть проблемы со здоровьем.