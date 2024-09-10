Как граненый стакан стал символом эпохи

11 сентября 1943 года был изобретен и выпущен в свет гранёный стакан в его современном виде. Дата совершенно не круглая и не юбилейная, но удивительным образом совпадает с отмечаемым в России Днём трезвости. А это уже серьёзный повод вспомнить о таком удивительном культурном явлении для нашей страны.

Это для молодого поколения гранёный стакан пустой звук, в их представлении стаканчик – это нечто пластиковое, в крайнем случае бумажное с крышечкой. А вот для их бабушек и дедушек, а в значительной части и родителей, — непременный атрибут быта. Родной до боли, до волнительного щемления в груди.

Кто и когда выпустил первый граненый стакан историки доподлинно не знают, но в XVI веке он уже был. Известно, что Петру I однажды преподнесли настойку в такой посудине. Есть его изображения на полотнах художников. Норма винной порции солдатам при Павле I ограничивалась гранёным стаканом в день. В кабаках использовалась стопка – небольшой стаканчик с гранями.

Тот стакан, который мы знаем сейчас и который стал символом советской эпохи появился на свет на старинном стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный 11 сентября 1943 года. Он имел 16 граней и гладкий ободок по верху. Такая форма была продиктована техзаданием от правительства с тем, чтобы стакан было удобно использовать в моечных машинах и приспособлениях в местах общепита.

© flickr.com/Фотобанк Moscow-Live

Создание этой формы приписывают известнейшему скульптору Вере Мухиной – автору знаменитой композиции «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ в Москве. Художник действительно очень много экспериментировала со стеклом, и вполне могла создать и граненый стакан нужной конфигурации. Однако никаких документальных свидетельств её авторства не сохранилось. Но историки и музейные работники считают, что просто пока ещё никто серьезно и не искал. Так что все открытия в этой области впереди.

С особой нежностью к гранёному стакану относилась мужская часть населения. В советское время после работы в пятницу посидеть было негде – кафе и рестораны считались роскошью, доступной немногим. Правда и попасть туда было сложно, «немногих» насчитывалось изрядное количество, поэтому двери всегда были закрыты и стоял непреступный швейцар. «Надо ждать», — говорил он нам. И потом потише уточнял: «Дать же ж надо». Рубль – и столик твой.

Но бог с ними с ресторанами, там гранёных стаканов не было. А были они в гаражах. Гараж для советского мужчины был всем – дискуссионный клуб, хобби, мастерская. А также ресторан, бар, кафешантан и театральный буфет. Известны люди из той эпохи, которые никогда не задумывались о покупке автомобиля, но имели свой гараж.

© flickr.com/Фотобанк Moscow-Live

И царил там гранёный стакан. Пить из горла бутылки считалось делом последним, недостойным солидных обывателей. Поэтому каждый имел друга с гаражом, к которому можно было заскочить с бутылочкой и воспользоваться гранёным стаканом. Его объем был четким и неизменным – 200 граммов до ободка, а потому напиток распределялся ровно и не обидно. Для экспресс-выпивки и при отсутствии гаража у каждой кампании был припрятан стакан по пути с работы домой – у забора, в кустах, за дверью подъезда.

Отсюда и основная единица измерения спиртного, принятого в России – 100 граммов, то есть ровно половина стакана. Это в остальных странах мерят порции «дринками», а тут никогда не мелочились. Что и послужило одной из причин установления Дня трезвости – многие стали терять меру, а пятница случалась каждый день. Может отсюда и поговорка «Семь пятниц на неделе»? Кто знает…

Но гранёный стакан стал незаменимой вещью не только у мужчин, но и их жен на кухне. Посмотрите кулинарные рецепты, и вы в этом убедитесь. Любая хозяйка, рассказывая подруге как готовит пирог говорит: «берешь стакан муки и стакан сахара…». Ну или полстакана. То есть для них это тоже очень удобная форма измерения продуктов, прежде всего сыпучих и жидких.

И это не ими придумано. На Руси и раньше все мерили в ведрах, бочках и прочих емкостях. Стакан тоже был единицей измерения. Так 12 стаканов составляли 1 гарнец (3,28 л) или четверть ведра. Ими, кстати, измеряли объём водки, которую имело право продавать только царское правительство.

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Гранёные стаканы в СССР использовались везде – их можно было видеть в столовых, в них наливали сок в гастрономах, стояли в автоматах с газировкой. Правда в автоматах их часто приковывали цепью, спасая от гаражных барменов. Но самый романтичный образ гранёного стакана сложился в поездах – в них подавали чай. В подстаканниках. В них он болтался, поскольку подстаканники предназначены для гладкой и не зауженной к низу посуды. Но в этом тоже было особое удовольствие.

В какой-то момент цивилизация перешла на одноразовые стаканчики, посчитав их более гигиеничными. Но теперь они превратились в символ загрязнения планеты и запрещаются уже даже законодательно. Так что нельзя исключать, что уже и молодое поколение вскоре сможет оценить всю прелесть и романтику гранёного стакана. Но не забывая, конечно, про День трезвости.