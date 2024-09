«Крупную не разменяете?», или Долларовые купюры, о которых вы не знали

Доллары США — это самая популярная и распространенная валюта в мире. Кое-где доллары ходят наравне с национальной валютой, а в некоторых странах, например, в Зимбабве, так и вовсе ее вытеснили из оборота. Известно, что существуют купюры номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Да, есть еще и 2 доллара, но они встречаются крайне редко. Но если вы считаете, что «сотка» — это самая крупная купюра, то глубоко заблуждаетесь. Есть у США денежки и покрупнее, но о них не всегда знают даже сами американцы.

Удивительно, но существуют долларовые «бумажки» номиналом 500, 1000, 5000, 10 000 и даже 100 000! Если о 500 и 1000 знают многие, а кому-то посчастливилось иметь с ними дело, то все, что выше 1000 — это деньги, которые держали в руках единицы. Да, в обороте во всем мире находятся максимум 100 долларовые купюры, потому что «баксы» с большим количеством нулей запрещено вывозить из США законом.

Нужно отметить и то, что этих купюр выпускают совсем немного и все они — лакомый кусочек для коллекционеров. Стоят такие деньги гораздо выше номинала, иногда в десятки раз. Но для чего были выпущены такие банкноты, неужели только для нужд коллекционеров?

Доллары, номиналом выше 100, когда-то были предназначены для валютных операций, но по мере того как банковская система развивалась, необходимость в них постепенно отпадала. Примерно с 1969 года эти деньги начали изымать из оборота и про них к концу 70-х почти забыли.

Крупные купюры выпускали в США в разные эпохи, поэтому внешний вид у банковских билетов одного и того же номинала мог быть разным. Например, пятитысячные банкноты могут украшать разные политические деятели. Итак, что из себя представляют долларовые «бумажки», с которых вам наверняка не дадут сдачи?

500 долларов

Из всех купюр, о которых мы сегодня говорим, 500-долларовая была наиболее распространенной. Сейчас ее изъяли из оборота, как и более крупных собратьев. На банкноте изображен портрет 25 президента Уильяма Мак-Кинли, который вошел в историю как человек, сделавший США колониальной державой. Появилась она в 1928 году и была в обороте до 1945 года.

1000 долларов

Купюра номиналом 1000 долларов тоже появилась в 1928 году. Ее украшает президент Стивен Гровер Кливленд, сумевший возглавить страну дважды — 22 и 24 по счету. Это единственный пока президент, которого выбрали повторно после перерыва. Считается, что тысячедолларовых банкнот в мире 165 тысяч.

Но следует уточнить, что мы говорим о деньгах современного образца. В конце 19 столетия также выпускали такие купюры, но выглядели они совсем по-другому. На тысяче образца 1880 года находится портрет выдающегося политика, который не был президентом. Это Девитт Клинтон, мэр штата Нью-Йорк и американский сенатор. Это большой раритет, стоимость которого превышает 100 тыс. долларов (7,3 млн рублей).

5000 долларов

5000 американских долларов украшает 4 президент США Джеймс Мэдисон. Этот человек известен еще и тем, что был одним из авторов Конституции США и Билля о правах. Сегодня купюры такого номинала можно встретить только в коллекциях и на аукционах. Стоят они, как вы уже поняли, гораздо выше номинала — от 10 тыс. долларов (730 тыс. рублей) и выше. Сейчас в мире существует всего 342 такие банкноты, а остальные изъяты и уничтожены.

10000 долларов

На купюре в 10000 долларов портрет не президента, но тоже важной персоны американской истории — юриста Сэмюэля Чейза. Он подписал Декларацию о независимости в 1776 году, а кроме этого возглавлял Верховный суд США и Министерство финансов. Последние купюры такого образца были отпечатаны в 1944 году и сейчас их насчитывается всего 336 штук.

Но раньше, в 1870-х годах, 10 000 банкноту украшал все же президент — 7 по счету Эндрю Джексон. Стоит ли говорить о том, что эти доллары ценятся у коллекционеров еще выше, чем выпущенные в середине 20 века.

100 000 долларов

Это самая крупная купюра не только в США, но и во всем мире. Венчает ее портрет 28 президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона — лауреата Нобелевской премии мира 1919 года. Федеральная Резервная Система (ФРС), контролирующая деятельность банков, была основана именно им, наверное, поэтому Вильсон и удостоился чести попасть на самую-самую купюру в мире.

Хотя это самые настоящие доллары, в обороте их никогда не было. Банкноты эти появились в 1934–1935 годах как средство для внутрибанковских расчетов. Всего напечатали 42 тысячи «вильсонов».

1 000 000 долларов

Банкнота номиналом 1 млн долларов тоже существует, но деньгами она не считается. Это не платежное средство, а всего лишь дорогостоящий сувенир и предмет коллекционирования. Выпустило этот «шедевр» в 1988 году частное лицо — предприниматель Терри Стюард.

Чтобы получить разрешение печатать доллары, хоть и сувенирные, Терри пришлось основать Международную Ассоциацию Миллионеров. Это сообщество, объединяющее людей, стремящихся к процветанию и богатству. Миллионная купюра стала своеобразным пропуском в закрытый клуб.

Нужно особо упомянуть, что при печати этих денег используется специальная бумага, защищенная от подделки так же хорошо, как и оригинальная долларовая. Присутствуют металлографическая печать, микроузоры, микрошрифт, ультрафиолетовые метки и другие «фишки». Миллион как две капли воды похож на 10 000 долларов, но вместо президента в центре разместилась статуя Свободы.

На миллионной купюре, как и положено, есть серийный номер, а также девиз: «This certificate is backed and secured only by confidence in the American Dream», что значит «Этот сертификат обеспечен только верой в Американскую Мечту».