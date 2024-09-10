«Только не отключайся!»: почему так говорят раненому человеку

«Только не отключайся!» — эту фразу, обращенную к раненому персонажу, вы наверняка встречали в книгах или кино. И, уверены, задавались вопросом, насколько это важно в реальности, чтобы раненный человек находился в сознании. Давайте разбираться.

Сохранять сознание

Уверенность в жизни пострадавшего — это неоспоримый плюс сохранения сознания. Ведь если человек находится в сознании, это означает, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы функционируют нормально. Это значительно облегчает оказание первой помощи и ускоряет медицинское вмешательство. Так как пациент при этом может предоставить важную информацию медицинскому персоналу.

Также стоит учитывать окружающую среду. При нахождении в месте с низкой температурой воздуха сохранение сознания приобретает особое значение. Движения помогают сохранять тепло, и поэтому наличие сознания значительно повышает шансы на выживание в таких условиях.

Вопросы диагностики

Если пациент находится в сознании, то у врачей есть возможность поставить первичный диагноз. Например, вопросы пострадавшего типа «Где я?» или «Кто я?» могут указывать на возможную травму головы. Ухудшение когнитивных способностей является характерным признаком травмы мозга и сотрясений, что представляет серьезную потенциальную опасность.

Лучше без сознания

Впрочем, бывает и наоборот. В некоторых ситуациях, сохранение сознания может препятствовать реабилитации и вызвать ухудшение состояния пациента. Поэтому в особо тяжелых случаях пациентов порой вводят в искусственную кому — для облегчения процесса лечения и выздоровления.

Также, например, в случаях, когда человек быстро теряет кровь, оставаться в сознании он физически не в силах. Тогда борьба за сохранение сознания может быть попросту бесполезной и пострадавшего лучше не тревожить и позволить ему отключиться, оказав первую медицинскую помощь.