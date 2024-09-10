Как китайские жены борются со своими соперницами

Любовница в Китае — очень дорогое удовольствие. Ее наличие считается одним из признаков высокого достатка. Добившись в жизни успеха, семейные мужчины заводят юных пассий, которым обеспечивают красивую жизнь. Жены обычно смотрят на это безобразие сквозь пальцы до тех пор, пока любовница не начинает угрожать семейному благополучию.

Убийцы любовниц в Китае

Обычно, пока муж приносит в семью деньги и обеспечивает законную супругу и детей, претензий к нему дома нет. Содержанка существует как бы в параллельном измерении. Она живет на арендованной квартире, получает подарки и служит всего лишь игрушкой для мужчины. Таких девушек называют «вторые жены» или «эрнай», и в обществе к этому относятся как к разновидности проституции.

Но иногда отношения с любовницей переходят определенную границу и становятся серьезными. С этим китайские жены мириться не хотят. Опасность, что капитал уйдет из семьи к юной вертихвостке, толкает их на крайние меры. Нет, это не скандал и не рукоприкладство. Женщины в Поднебесной гораздо коварнее наших и почти всегда винят в случившемся соперницу. Законные супруги обычно обращаются к «убийцам любовниц».

Какое оружие используют «убийцы»

Одну из таких «убийц» зовут Жан Юфенг. Она сама когда-то была любимой женой при заботливом и состоятельном муже, пока юная обольстительница не разрушила ее семью. Поэтому мадам Юфенг вышла на тропу войны и решила помогать женщинам, оказавшимся в подобной сложной ситуации. Разумеется, делает она это не бесплатно.

У Жан Юфенг есть целая команда сотрудниц. Она вычисляет коварную разлучницу и дает наводку своим подручным. Те устраивают расправу над девушкой, используя самые неприятные и даже противозаконные действия. Любовниц избивают, прилюдно срывают с них одежду, обливают краской или нечистотами. Весь процесс экзекуции снимают на видео.

Иногда страдает и имущество разлучниц. На дверях их апартаментов могут написать гадости, а машину нередко заливают краской. Все это делается для того, чтобы разрушить жизнь девушки. Видео с унизительными расправами выкладывают в интернет, а смытые с дверей и капотов надписи «потаскуха» восстанавливают снова и снова, чтобы их увидело как можно больше соседей.

Интересно, но неверные мужья почти никогда не становятся жертвами такой травли. «Убийцы любовниц», такие, как Жан Юфенг, специализируются только на слабом поле. Конечно же, подобные действия закон не одобряет, и профессиональные борцы за нравственность и их наниматели часто оказываются на скамье подсудимых. Но Жан Юфенг, несмотря на постоянные судебные иски, не оставляет свой бизнес.

«Лайт-версия» от психолога Ван Чжэньси

Для жен, которые не решаются ввязываться в криминал, есть другой способ устранить любовницу. 39-летнюю Ван Чжэньси тоже называют «убийцей любовниц», хотя она использует совершенно гуманные методы. Чжэньси оказывает консультационные услуги, помогая сохранить треснувшие браки. Она проводит семинары для неверных мужей, консультирует их жен и выезжает на беседы с любовницами.

© Ван Чжэньси не скрывает лицо, ведь она работает в рамках закона

Ван Чжэньси работает уже 8 лет и весьма успешно. Как и ее радикальная коллега Жан Юфенг, она пережила семейную драму. Но после этого не обозлилась, а получила образование психолога. Она берет по 100 долларов (8,9 тыс. рублей) в час, но нередко женщины благодарят ее за успешную работу. Так однажды специалистке заплатили премию в размере 42 тыс. долларов (3,7 млн рублей) за спасенную семью.