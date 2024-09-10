Кефир – один из наиболее популярных в России кисломолочных напитков. Его любят и взрослые, и дети. Но в 80-х годах прошлого столетия он рисковал навсегда исчезнуть с прилавков магазинов. Кефир чуть было не стал жертвой антиалкогольной кампании, развёрнутой Михаилом Горбачёвым.

Пьянству – бой

В начале мая 1985 года было принято Постановление ЦК КПСС («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма») и Постановление Совмина СССР № 410 («О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), которые фактически провозгласили в стране «сухой закон». При этом в документах указывалось на необходимость увеличения производства сухих вин и пива, но без перегибов не обошлось. В СССР сокращалось количество магазинов, торговавших спиртными напитками, вырубались виноградники, закрывались пивные.

На этом борцы за трезвость не ограничились. Историк Рой Медведев писал, что в правительстве на полном серьёзе рассуждали о том, считать ли кефир алкогольным напитком или нет. «Кефирные враги» заявляли – присутствие в меню детских садов этой кисломолочки можно рассматривать как первую ступень к пьянству. «Масла в огонь» подлили ленинградские учёные, которые поспешили поставить власть в известность о градусах, содержащихся в кефире.

Что такое хорошо и что такое плохо

Обсуждать вред кефира принялись повсеместно. Так, в научно-популярном журнале Академии наук СССР «Химия и жизнь» в 1987 году была опубликована статья, в которой подчёркивалось – этанол, содержащийся в кефире, не может причинить никакого вреда детскому организму, так как его концентрация слишком мала для подобного эффекта. Авторы также называли «кефирную суету» попыткой дискредитировать саму идею осуществляемой в стране антиалкогольной кампании.

Но пропагандистская машина уже набрала обороты. Решить «кефирный вопрос» оказалось в итоге под силу только Михаилу Горбачёву. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков в своих мемуарах позже обращал внимание – партийцы в очередной раз продемонстрировали своё умение рассуждать «серьёзно о глупом».