Где в России живут самые красивые женщины

Россия – самая многонациональная страна на планете. На её территории проживают представители более 300 этносов, которые отличаются внешними данными, обычаями, традициями, менталитетом, что не мешает женщинам принимать участие в различных конкурсах красоты. С учётом этого можно понять, где же у нас живут самые красивые дамы.

Славянки

Начиная с 90-х годов россиянки становились неоднократными победительницами международных конкурсов красоты. В 1992 году титул «Мисс мира» завоевала Юлия Курочкина, в 2008 году – Ксения Сухинова из Тюмени.

Отмечало наших соотечественниц и жюри европейских «смотров». Так, Оксана Фёдорова из Санкт-Петербурга, Елена Рогожина из Самары, Светлана Королева и София Никитчук из Екатеринбурга примеряли на свои головы короны победительниц и финалисток конкурсов Старого Света.

Татарки

Девушки из Татарстана отличаются более смуглым цветом кожи, который придаёт им очаровательную изысканность и привлекательность. Прославили татарский этнос на всевозможных конкурсах красоты Эльмира Туюшева, Диана Зарипова, Алсу, Ирина Шейк.

Черкешенки

Они выделяются глубоким взглядом и волевым характером, что невозможно не отметить. На черкешенке женился Иван Грозный, она же могла стать прототипом Шамаханской царицы из сказки Александра Пушкина. Также следует не забывать про выпускницу «Фабрики звёзд» Сати Казанову, которая является неоднократной победительницей конкурсов красоты разного уровней и обладательницей титула «Самая стильная певица» по версии телеканала МУЗ-ТВ.

Башкирки

Поражают своей красотой и башкирки. Так, Гульсум Аиткулова является победительница конкурса «Дочь Солнца», а известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева входит в сотню самых красивых девушек мира по версии журнала FHM.

Бурятки

Сибирские девушки среди прочего привлекают таинственным и немного хитрым взглядом. Многим известны Наталья Жамсоева, «Московская Краса Бурятии», певица Анна Обожина, писательница Ирина Пантаева и модель Мария Шантанова.

Мордовки

Красавицы из финно-угорской группы народов обладают нежной белой кожей лица и светлыми глазами. Мордовками являются певица Надежда Кадышева, спортсменка Светлана Хоркина, модель Наталья Водянова.