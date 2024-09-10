Сталин: как грузинский семинарист стал советским диктатором

Иосиф Сталин — советский партийный, государственный и военный деятель — руководил СССР почти 30 лет. Об итогах его правления до сих пор спорят историки, публицисты и политики. Почему после смерти Ленина именно он стал его преемником? Зачем Сталин устроил коллективизацию и Большой террор и как он управлял страной во время Великой Отечественной войны и после нее? «Лента.ру» рассказывает о самом жестоком и противоречивом советском правителе.

Детство и жизнь до революции

Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился 6 (18) декабря 1878 года в городе Гори Тифлисской губернии Российской империи в семье сапожника Виссариона Джугашвили и дочери крестьянина Екатерины Джугашвили (урожденной Геладзе). Ранее официальной датой его рождения считалось 9 (21) декабря 1879 года. Сосо, как его называла мать, имел врожденные физические дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, затем после болезни у него остались оспины на лице и теле. В 1885 году маленький Иосиф попал под грузовик и получил серьезную травму ноги и левой руки — после этого всю жизнь его левая рука не разгибалась полностью в локте и выглядела короче правой.

В 1886 году мать привела Сосо в духовное училище в Гори, куда его сначала не приняли из-за абсолютного незнания русского языка. После долгих занятий с местным священником вторая попытка в 1888 году увенчалась успехом, после окончания училища в 1894 году юноша поступил в Тифлисскую духовную семинарию.

Однако Иосиф Джугашвили ее так и не окончил — в 1899 году, на пятом курсе, его исключили за неявку на экзамены. Официальная биография Сталина объясняла это революционной деятельностью, которой он увлекся еще в ранней молодости, но настоящая причина отчисления до сих пор остается неизвестной.

За год до этого, в 1898 году, Иосиф Джугашвили вступил в грузинскую социал‑демократическую организацию «Месаме‑даси». После отчисления из Тифлисской духовной семинарии он перебивался случайными заработками, а затем устроился вычислителем-наблюдателем в Тифлисскую физическую обсерваторию. После увольнения оттуда в 1901 году Иосиф Джугашвили стал профессиональным революционером, используя партийные клички «Сталин» и «Коба». С этого момента вплоть до марта 1917 года он постоянно находился на нелегальном положении — с 1902 по 1913 год будущий советский вождь шесть раз подвергался арестам и высылкам, четыре раза совершал удачные побеги из-под стражи.

После раскола российских социал-демократов на большевиков и меньшевиков в 1903 году Джугашвили примкнул к фракции Ленина, после чего стал одним из заметных деятелей РСДРП в Закавказье. Внутри партии он боролся против меньшевистского влияния, а во время революции 1905-1907 годов лично организовывал антиправительственные акции. Джугашвили был инициатором создания большевистских боевых отрядов и нелегальной типографии в Грузии.

В дальнейшем будущий «вождь народов» лично планировал и организовывал беспорядки, разбои и грабежи — нападение на Кутаисский цейхгауз (военный склад) в сентябре 1905 года, неудачное вооруженное восстание в Тифлисе в конце 1905-го, ограбление кареты казначейства при перевозке денег с почты в Тифлисское отделение банка в сентябре 1907-го (Тифлисская экспроприация) и нападение на арсенал в Баку в 1908 году.

В январе 1912 года по инициативе Ленина на Пражской (большевистской) конференции РСДРП Иосиф Джугашвили стал членом ЦК партии и Русского бюро ЦК РСДРП. Он активно участвовал в создании партийной газеты «Правда», и с этого времени теперь всегда подписывался только псевдонимом «Сталин». В 1913 году в Вене он издал теоретическую работу «Марксизм и национальный вопрос».

Сталин в 1917 году

После Февральской революции в марте 1917 года вернулся в Петроград (ныне Санкт-Петербург) из Туруханской ссылки, в которой находился после очередного ареста в 1913 года.

Сначала Сталин выступал за поддержку Временного правительства, потому что это, по его мнению, отвечало целям и задачам российских социал-демократов

На заседании Русского бюро ЦК РСДРП в апреле 1917 года он критиковал радикальную позицию Ленина и его «Апрельские тезисы», но потом изменил свою позицию.

По мнению кандидата исторических наук Андрея Сорокина, к лету 1917 года Сталин занял важное, но не определяющее место в большевистском руководстве. Он стал одним из руководителей ЦК РСДРП и вошел в редколлегию газеты «Правда», которую они вместе со Львом Каменевым фактически поставили под свой контроль.

В июне Сталин уже участвовал в I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, его избрали членом ВЦИК и членом Бюро ВЦИК от фракции большевиков. К тому времени он стал известным публицистом и писал много статей в газетах «Правда» и «Солдатская правда».

Во время июльского кризиса 1917 года, наступившего после первой неудачной попытки большевиков захватить власть в стране, Сталин от имени большевиков вел мирные переговоры с меньшевиками и эсерами из ВЦИК, Петроградского совета и Временного правительства. Как отмечает доктор исторических наук Василий Цветков, тогда Сталин был вынужден действовать крайне осторожно:

На заседаниях ЦК партии он, разумеется, решительно выступал в поддержку вооруженного восстания. Но когда его отправили вести переговоры с Чхеидзе во ВЦИК, Сталин демонстрировал готовность к любым компромиссам. В июльские дни 1917 года он явно занимал выжидательную позицию

Цветков подчеркивает, что в 1917 году Сталин имел репутацию весьма умеренного большевика, а после Октябрьского переворота был единственным членом Совнаркома, голосовавшим против объявления кадетской партии врагами народа.

Накануне Октябрьского переворота 1917 года Сталин вновь предложил свои услуги миротворца, на сей раз стремясь погасить конфликт внутри большевистского руководства. Как поясняет историк Андрей Сорокин, в октябре 1917-го, впервые со времени возвращения Ленина из эмиграции, Сталин открыто выступил против него.

Когда Зиновьев и Каменев опубликовали свое письмо о несогласии с планами Ленина захватить власть вооруженным путем, он долго уговаривал разъяренного Ленина не выгонять их из РСДРП(б). Сталин даже напечатал их письмо в «Правде», снабдив его примиренческим комментарием.

Но еще 10 октября на заседании ЦК Сталин голосовал за резолюцию о вооруженном восстании, тогда же его избрали членом Политбюро. В ночь на 16 октября на заседании ЦК Сталин стал членом Военно-революционного центра, сыгравшего впоследствии решающую роль в вооруженном свержении Временного правительства. Но одновременно с этим он послал в Ставропольскую окружную комиссию по выборам в Учредительное собрание телеграмму о своем согласии баллотироваться по списку большевиков.

В первые годы советской власти

В Совете народных комиссаров, сформированном после свержения Временного правительства 26 октября (8 ноября) 1917 года, Сталин получил пост наркома по делам национальностей, который занимал до 1922-го. Во время Гражданской войны он выполнял ответственные поручения ЦК РКП(б) и Совнаркома — входил в состав Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от ВЦИК, был членом Реввоенсовета (РВС) РСФСР в 1918-1919 годах и в 1920-1922 годах, в разное время являлся членом РВС Южного, Западного и Юго‑Западного фронтов. В мае 1918 года Сталин отвечал за проведение продразверстки на юге России и принудительный вывоз хлеба с Северного Кавказа в промышленные центры РСФСР.

Сталин принимал участие в первой обороне Царицына (ныне Волгоград) в июне-сентябре 1918 года и в советско-польской войне 1919-1921 годов. В мае-июне 1919-го во время наступления белой Северо-Западной армии генерала Юденича Ленин назначил его чрезвычайным уполномоченным по защите Петрограда. С марта 1919 года и до самой смерти Сталин был членом Политбюро ЦК большевистской партии, с 1920 по 1922 год занимал должность народного комиссара Рабоче-крестьянской инспекции.

В апреле 1922 года был избран генеральным секретарем ЦК РКП(б). Эту новую, поначалу чисто техническую должность, Сталин быстро и умело превратил в пост с высокими административными полномочиями. Ее преимущество было в том, что именно генеральный секретарь утверждал кандидатуры на руководящие должности низового и среднего звена. В результате такой кадровой политики в течение нескольких лет Сталин сформировал в среднем звене партаппарата преданное ему лично большинство.

Лев Троцкий позднее признавался, что Сталин был искусным интриганом:

В закулисной работе… Сталин был очень ценен. Он… умел быть убедительным для среднего командного состава, особенно для провинциалов

Это позволило Сталину в ожесточенной внутрипартийной борьбе за власть в 1920-е годы победить не только Льва Троцкого — своего личного врага и главного политического противника — но и всю остальную оппозицию внутри ВКП(б).

Тем самым на рубеже 1920-1930 годов были устранены последние препятствия для установления Сталиным режима неограниченной власти

Кандидат исторических наук Алексей Гусев подчеркивает, что политическая победа Сталина и стоящей за ним административно-бюрократической элиты над оппозицией означала свертывание остатков экономических свобод в виде нэпа, утверждение курса на форсированное развитие промышленности за счет резкого снижения жизненного уровня большинства населения, принудительную сплошную коллективизацию и тотальный репрессивно-бюрократический контроль государства над обществом.

Гусев указывает, что:

Состояние нынешней России со всеми ее проблемами и трудностями — это во многом следствие сделанного тогда стратегического выбора

Доктор исторических наук Олег Хлевнюк согласен, что рубеж 1920-1930 годов был для страны и Сталина решающим. Как и Ленин в 1917 году, в борьбе за власть Сталин сделал ставку на стратегию «опережающей радикальности», которая во многом и привела его к успеху в установлении режима персоналистской диктатуры.

Великий перелом и Большой террор

С 1929 года Сталин для упрочения своего положения и подготовки к неизбежной, по его мнению, будущей войне с капиталистическими странами взял курс на создание мобилизационной экономики с форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией крестьянских хозяйств (Великий перелом). Любое сопротивление крестьян беспощадно подавлялось. Для усмирения крестьянских выступлений во время коллективизации власти активно привлекали не только войска ОГПУ, но и армейские части.

Как отмечает кандидат исторических наук Кирилл Александров, ответом деревни на государственное насилие стало отчаянное сопротивление. Историк приводит данные органов ОГПУ, согласно которым только в 1930 году в СССР состоялось 13 453 массовых крестьянских выступления (в том числе 176 повстанческих) и 55 вооруженных восстаний. В совокупности в них участвовали почти 2,5 миллиона человек — в три раза больше, чем в Белом движении во время Гражданской войны.

Раскулачиванию подлежали 3-5 процентов всех крестьянских семей страны. Около 2,5 миллиона раскулаченных принудительно выселили в отдаленные и малоосвоенные районы СССР, из них в пути и в местах депортации погибли, по разным оценкам, от 200 тысяч до миллиона человек.

Результатом такой политики стало полное разорение деревни и массовый голод во многих регионах СССР

Особенно чудовищные и катастрофические формы голод 1932-1933 годов принял на Украине, в РСФСР (Поволжье, Центрально-Черноземная область, Северный Кавказ, Урал, Крым, часть Западной Сибири) и в Казахстане. Число его жертв сейчас официально оценивают в 7 миллионов человек.

10 февраля 1934 года на пленуме ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина избрали секретарем ЦК. К середине 1930‑х годов он сосредоточил в своих руках всю полноту власти и фактически стал единоличным правителем Советского Союза. К этому времени в стране постепенно складывался культ личности Сталина — создание средствами массовой пропаганды и культуры образа непогрешимого и мудрого «отца народов».

Апофеозом сталинской политики непрерывного государственного насилия в отношении разных слоев советского общества стал Большой террор 1937-1938 годов (другое название — «ежовщина», от фамилии главы НКВД в 1936-1938 годах Николая Ежова). Этим термином в современной историографии обозначают период наиболее массовых политических репрессий в СССР.

По справочным данным МВД СССР 1953 года, в 1937-1938 годах органы НКВД арестовали 1 миллион 575 тысяч 259 человек, из них за «контрреволюционные преступления» — 1 миллион 372 тысячи 382 (87,1 процента). Было осуждено 1 миллион 344 тысячи 923 человека (в том числе расстреляны — 681 692 человека).

О причинах Большого террора среди исследователей до сих пор ведутся дискуссии. Перечисляя их, историк Олег Хлевнюк предположил, что главным мотивом Сталина было устранение в СССР целых категорий потенциально недовольных и классово чуждых людей в преддверии грядущей войны. В целом соглашаясь с ним, его коллега Кирилл Александров добавляет, что первоочередная цель «ежовщины» накануне большой войны заключалась в том, чтобы подавить протестные настроения против коллективизации и колхозной системы.

По мнению доктора исторических наук Александра Шубина, в 1930-е годы Сталин попал в ловушку: запретив оппозиционные фракции внутри партии, он не знал, кто его искренне поддерживал, а кто не видел иного выхода, кроме его отстранения от власти или даже уничтожения. Поэтому, как считает историк, для собственного выживания в им же выстроенной системе Сталин постоянно выкорчевывал любые группы, которые потенциально могли развиться в оппозицию.

Массовые репрессии во второй половине 1930-х годов, в том числе в Красной армии, сильно подорвали социально-экономический, оборонный и культурный потенциал страны. Большой террор способствовал формированию в советском обществе атмосферы всеобщего страха, апатии, ненависти и подозрительности.

Война и послевоенное время

23 августа 1939 года при участии Сталина и в его присутствии в Кремле подписали пакт Молотова-Риббентропа, а 28 сентября — Договор о дружбе и границе между СССР и нацистской Германией. 6 мая 1941 года Иосиф Сталин стал главой советского правительства — председателем Совнаркома СССР (с 1946-го — председателем Совета министров СССР), официально возглавив одновременно партию и правительство. Эту должность он занимал до своей смерти в 1953 году.

После начала Великой Отечественной войны Иосиф Сталин официально сосредоточил в своих руках военное и политическое руководство страной. 30 июня 1941 года он стал председателем Государственного комитета обороны (ГКО) СССР, 10 июля занял пост председателя Ставки Верховного главнокомандования. 19 июля Сталин стал народным комиссаром обороны СССР (с 1946-го — министром Вооруженных сил СССР), а 8 августа — Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР.

В годы Великой Отечественной войны Сталин лично руководил подготовкой и проведением большинства войсковых операций

В то же время, как отмечает историк Олег Хлевнюк, для решения других важных задач во время войны Сталину пришлось фактически ограничить свое единовластие и частично делегировать полномочия соратникам по Государственному комитету обороны (ГКО).

Однако после окончания Второй мировой войны в 1945 году и начала холодной войны с Западом в 1946-м Иосиф Сталин продолжил внутри страны прежнюю политику непрерывного насилия и террора. Как поясняет Олег Хлевнюк, он предпочел проигнорировать умеренные ожидания общества и некоторой части партийного аппарата, вернуться к довоенным порядкам и даже в каких-то аспектах их еще больше ужесточить.

В обескровленной коллективизацией и недавней войной деревне в 1946 году провели очередную атаку на личные приусадебные участки колхозников. В идеологической сфере тоже произошло ужесточение с очередными поисками врагов. Курс на культурную изоляцию породил ксенофобскую кампанию по борьбе с «безродными космополитами», что сопровождалось проявлениями официального антисемитизма. Одновременно начался новый виток милитаризации страны.

Новая волна послевоенных репрессий не достигла масштаба Большого террора, но крайне негативно сказалась на моральном состоянии общества, первоначально воодушевленного победой в Великой Отечественной войне. По стране прокатилась череда громких уголовных дел, сфабрикованных сталинскими органами госбезопасности — Авиационное дело 1946 года, Генеральское дело 1946-го, дело Еврейского антифашистского комитета 1948-го, Ленинградское дело 1949 года, Красноярское дело геологов 1949-го, Мингрельское дело 1951-го, дело «врачей-вредителей» 1952 года. После смерти Сталина большинство их фигурантов будут реабилитированы.

Опасаясь новой войны с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, Сталин считал приоритетной задачей для советской экономики активное развитие военно-промышленного комплекса и тяжелой промышленности.

Во второй половине 1940-х годов по его личному указанию огромные средства были вложены в повышение оборонного потенциала СССР, особенно в создание атомного оружия и техническое перевооружение советской армии и флота. При этом уровень жилищного строительства и производства товаров народного потребления в последние годы правления Сталина оставался крайне низким — впрочем, как и уровень жизни большинства населения СССР, особенно крестьянства.

Смерть и дети

В последние годы жизни Иосиф Сталин долго и тяжело болел. Он скончался 5 марта 1953 года, согласно медицинскому заключению, от обширного кровоизлияния в мозг. На его похоронах 9 марта 1953 года центре Москвы возникла огромная давка, в которой погибли более тысячи человек. Первоначально забальзамированное тело Сталина было помещено рядом с телом Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве.

В феврале 1956 года ХХ съезд КПСС осудил культ личности Сталина и проведенные им репрессии в отношении членов большевистской партии. В ночь на 1 ноября 1961 года по решению XXII съезда КПСС (фактически по инициативе Никиты Хрущева) тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, где оно покоится и поныне.

Сталин был дважды женат. Первый брак в 1904‑1907 годах с Екатериной Сванидзе продлился недолго. В 1907 году Екатерина скончалась от скоротечной чахотки. В 1919-м Сталин женился во второй раз — на Надежде Аллилуевой, в 1932 году покончившей жизнь самоубийством в кремлевской квартире Сталина.

От первого брака у него был сын Яков (1907‑1943), погибший во время Великой Отечественной войны в немецком плену. От второго — сын Василий (1921‑1962) и дочь Светлана (1926‑2011), которая после США в доме престарелых.

Оценки личности и правления

Иосиф Сталин был крайне сложной и противоречивой исторической личностью. Доктор исторических наук Владимир Невежин отмечает, что ему были присущи отличная память, твердый характер, настойчивость, способности публициста, высокая работоспособность, организаторский талант, умение приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам, сочетание хитрости с крайней осторожностью.

Сталин обладал несомненным инстинктом власти и проявлял особую гибкость и глубокую интуицию во всем, что касалось борьбы за власть

Большинство партийных руководителей низшего звена рассматривали Сталина как опытного, уверенного в себе функционера, занимавшего прочное положение во главе партийной иерархии.

Вместе с тем Невежин отмечает и негативные стороны личности Сталина: грубость, нетерпимость, жестокость, безоговорочная готовность к насилию в любых масштабах как методу решения политических, социальных и экономических задач. Все эти качества органично сочетались со склонностью к патернализму, маниакальной подозрительностью и гипертрофированной обидчивостью.

По мнению историка Андрея Сорокина, Сталин был очень осторожным и осмотрительным политиком. Он многому научился у Ленина, особенно решительности и последовательности в продавливании собственной программы действий.

С этим соглашается Олег Хлевнюк:

Сталин вообще по своему типу личности был очень осторожным и консервативным человеком, догматиком

По воспоминаниям бежавшего на Запад сталинского секретаря Бориса Бажанова, во время внутрипартийных дискуссий 1920-х годов о стратегических путях развития СССР Сталин избрал примитивную, но действенную тактику: отмалчиваться во время обсуждения, а после его завершения в максимально простой и сжатой форме сформулировать мнение большинства. В результате многие его коллеги постепенно привыкли к тому, что мнение Сталина — это и есть мнение партии.

Доктор исторических наук Владимир Булдаков считает, что личность Сталина как тирана в значительной степени была изоморфна ожиданиям масс. Оценивая особенности его личности, Булдаков не стесняется в формулировках и называет Сталина ущербным и закомплексованным существом.

По мнению историка, этим он заметно отличался от уверенного в себе и ничего не боящегося Ленина, который, несмотря на все свои поступки, исходил из этоса просвещения. Сталин, наоборот, опирался на традицию. «То, что мы называем сталинской модернизацией, по сути было попыткой использовать традиционализм для строительства социализма, — убежден Булдаков. — Его представления о власти были проявлением гипертрофированно жестокой и болезненной формы патернализма: он действительно искренне считал себя "отцом народов"».

Итоги правления Сталина оказались неутешительными

«За фасадом могущественной сверхдержавы скрывался жестокий и во многих отношениях слабый режим, который не мог даже прокормить население большой страны, а главное — не имел ясных перспектив развития», — считает Олег Хлевнюк. Он напоминает, что даже самые консервативные сталинисты в высшем партийном руководстве, вроде Молотова, Ворошилова и Кагановича, понимали необходимость перемен после смерти Сталина.

По словам историка, все видели серьезные проблемы в экономике и чудовищное напряжение, проистекавшее из массовых репрессий, огромного ГУЛАГа, но особенно сталинских преемников беспокоила сложная международная ситуация.

Схожего мнения придерживается и Александр Шубин. Он полагает, что предпосылки изменений в СССР были и до смерти Сталина, но десталинизация оказалась необратимым процессом только после ХХ съезда КПСС, когда отрицание его террористической политики стало публичным и официальным. «А без террора и остальные скрепы этой системы стали постепенно слабеть и рассыпаться», — поясняет Шубин.

Еще более однозначно оценивает правление Сталина историк Кирилл Александров. По его мнению, в перспективе Сталин оказался политическим банкротом. Историк поясняет это так: