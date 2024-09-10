Что Жуков сказал Берии, когда его арестовал

В задержании Лаврентия Берии сыграл, по одной из версий, далеко не последнюю роль маршал Георгий Жуков. Непосредственно при аресте он даже обозвал экс-министра «сволочью», после чего добавил ещё несколько фраз.

Георгий Константинович долгое время считался единомышленником Берии. Это, правда, не помешало Жукову посодействовать тому, что Лаврентий Павлович был взят под стражу. А произошло это, как гласит официальная версия, прямо на заседании Президиума ЦК КПСС.

Никита Хрущёв вспоминал, что изначально арестовать опального министра было поручено командующему войсками Московского района ПВО Кириллу Москаленко. Но (опять же со слов Хрущёва) Москаленко решил «делегировать» эту миссию Жукову. Он просто подошёл к маршалу и предложил ему взять руководство этим процессом на себя.

Таким образом, фразу «Вы арестованы!» в адрес Берии произнёс Георгий Жуков. Перед этим он потребовал, чтобы Лаврентий Павлович встал с кресла, после чего подошёл к нему и тут же завернул руки за спину.

Собственно, «немого» задержания не получилось. Между Жуковым и арестованным завязался диалог. «Сволочь, доигрался!», — заявил Георгий Константинович, намекая на то, что Берия «хотел засадить всю страну». Далее он продолжил: «Теперь ответишь за всё!». Что именно ответил на данные высказывания Берия, история умалчивает. Далее началась неразбериха. Партийцы окружили Берию плотным кольцом, и повели к автомобилю.

Однако сын Берии, Серго, утверждал, что участие Жукова в задержании отца — «чистейшей воды выдумка». Серго Лаврентьевич неоднократно указывал на то, что его родитель и Георгий Константинович тесно дружили, поэтому последний едва ли мог согласиться сыграть такую важную роль в задержании министра внутренних дел. Косвенно слова Берии-младшего подтверждаются тем, что описание тех событий, в которых фигурирует Жуков, были найдены в бумагах маршала только после его смерти. Не исключено, что обнаруженный документ является всего лишь фальшивкой, которых в то время обнаруживалось огромное количество.