«Полундра!» В чем секрет боевого клича русских моряков

Звучное и запоминающиеся восклицание «полундра» накрепко связано в нашем представлении со службой на море. Но точно понять, что же означает это слово довольно сложно. Это и предупреждение об опасности, и боевой клич, и проявление радости. Так что же это соленое моряцкое словцо означало первоначально и откуда оно вообще пришло в русский язык?

Из истории русского флота

Русская традиция кораблестроения довольно специфична. Так получилось, что огромная страна долгое время была исключительно континентальной державой, а морские промыслы отходили на второй план.

До Петра I чуть ли единственными русскими, кто ходил под парусом в море, были поморы. Их суда, называемые карбасами, были простой, но довольно эффективной конструкции. Это большая беспалубная парусная лодка, продольные доски которой сшиты между собой корнями молодых деревьев. Вопреки своему несложному строению, эти суда вполне отвечали задачам полярных мореходов. Поморы на них добирались до Шпицбергена, исследовали Северный Ледовитый океан, и даже сумели открыть сибирскую реку Лену. Но говорить об эффективном военном использовании этих промысловых рыболовецких лодок не приходилось.

Все изменилось после воцарения на русском престоле Петра Великого, ведь он решил создать в стране могучий флот, организованный на голландский манер.

И, собственно, слово “полундра” родом как раз из петровской поры. Это заимствованное из голландского языка, сильно искаженное vаnоndеrеn, что с нидерландского переводится как “снизу”. Так моряки Нижних Земель предупреждали своих коллег об опасности падения груза с канатов лебедки во время погрузки пушек и провианта на корабли.

Фактически, слово выполняло функцию, семантически близкую к русскому “берегись”, но позже начало жить своей жизнью и стало фиксировать любое столкновение моряков с потенциальной угрозой жизни вообще. Так гласит самая популярная версия.

Но есть еще и вариант, что слово пришло в русский язык не от голландцев, а от родственных им по языку и культуре англичан, а изначально звучало как fall under, но версия о “нидерландском следе” в истории русской “полундры” пользуется явно большей поддержкой специалистов.

Полундра — многозначный термин

Звонкое и колоритно звучащее слово особо сильно полюбилось русским морякам и, сильно изменившись, обросло новыми значениями.

Составители словарей русского языка впервые заинтересовались морским возгласом в 1806 году, потом оно фиксируется в 1847, а дальше прочно входит во все аналогичные издания. Включая, например, словарь Ожегова. Всего филологи насчитали пять возможных вариантов значений этого термина. Так, например, некоторое время слово могло означать несение службы вообще, либо так иронично называли самих матросов. Известны случаи применения его по отношению к сомнительным дамам, которые массово водились в портах и могли одарить мореходов венерическими заболеваниями. Но, конечно, базовое значение всегда доминировало: полундра — это переполох, неожиданная и не всегда приятная новость, внеплановая проверка нагрянувшего начальства.

Со временем возглас получил и свое неожиданное воинское значение. Моряки начали использовать его как боевой клич, отправляясь в атаку.

Чем же им не угодило общепринятое воинское “ура”? Тем, вероятно, что моряцкий армейский быт и сленг всегда подчеркнуто выпячивали свою инаковость, отличие от сухопутных войск. В этом отношении показателен пример из речи современных солдат: если в наземных войсках новобранца будут называть “духом”, то моряки иронично назовут такого человека “карасем”.