Самый страшный теракт в истории: главные тайны катастрофы 9/11

Об этом происшествии в разных странах сняты десятки документальных фильмов, написаны сотни книг. Но до сих пор вопросов больше, чем ответов. Террористические акты, которые случились в США 11 сентября 2001 года, оказали огромное влияние на международную политику. И хотя американские спецслужбы во всем обвинили главу организации «Аль-Каида»* Усаму бен Ладена, у многих военных, экспертов и ученых возникли серьезные сомнения на этот счет.

Катастрофа 9/11

Расследованием терактов по поручению тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего занималась группа независимых экспертов, получившая название «Комиссия 9-11». По итогам ее работы был выпущен отчет, содержавший официальную версию случившегося.

Согласно данным американских спецслужб, ранним утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников, разделившись на четыре отдельные команды, захватили пассажирские авиалайнеры. Все диверсанты были членами запрещенной организации «Аль-Каида»*, некоторые из них прошли специальную летную подготовку. Они намеревались нанести максимальные разрушения и вызвать большой общественный резонанс своей акцией.

Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший Рейс 11, врезался в северную башню Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).

Самолет авиакомпании United Airlines, выплнявший Рейс 175 – в южную башню ВТЦ. Оба небоскреба рухнули, под завалами остались и прилегавшие к ним строения.

Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший Рейс 77, спикировал прямо на здание Пентагона, которое находится в штате Вирджиния.

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший Рейс 93, до своей предполагаемой цели не долетел, поскольку команда и пассажиры оказали сопротивление террористам. Самолет разбился в поле, на территории штата Пенсильвания.

В результате четырех скоординированных терактов погибли 2 тысячи 977 человек, еще 24 американца считаются пропавшими без вести. Большая часть пострадавших – люди, работавшие в башнях-близнецах ВТЦ. Из числа диверсантов «Аль-Каиды» тоже никто не выжил, поэтому точных данных об их подготовке и мотивации нет.

Россия предупреждала США

События 11 сентября 2001 года вызвали целую серию конспирологических версий, поскольку кажется странным, что бдительные спецслужбы США не заметили подозрительную активность членов «Аль-Каиды» у себя под носом. Управление пассажирским Боингом – дело, которому необходимо учиться не один месяц на практике и с профессиональными инструкторами.

Накануне 18-й годовщины трагедии настоящую сенсацию в СМИ вызвала книга бывшего аналитика ЦРУ, вице-президента вашингтонского Центра национальных интересов Джорджа Биби (George Beebe), которая была опубликована в США 3 сентября 2019 года.

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку», – написал экс-аналитик, специализировавшийся по России и странам Евразии.

Если даже в Кремле знали о готовящейся в США масштабной террористической акции, то как американцы могли не обратить на это внимания, несмотря на полученное предупреждение?

Странности отчета

Граждане США, имеющие реальный боевой опыт, военные летчики и аналитики из разных стран мира серьезно сомневаются в правдивости официальной версии случившегося. Различные общественные организации неоднократно требовали тщательного расследования терактов.

Генерал-майор в отставке Альберт Стабблбайн (Albert Stubblebine), возглавлявший разведку армии США в 1981-1984 годах, подробно проанализировал данные, имеющиеся в открытом доступе, и пришел к выводу, что вовсе не самолет вызвал частичное разрушение здания Пентагона.

«Я не знаю точно, что поразило, но я знаю из фотографий, которые я проанализировал и посмотрел очень, очень тщательно, это был не самолет. Ну, во-первых, если вы посмотрите на дыру, сделанную в Пентагоне, нос проникал достаточно далеко, чтобы на стенах Пентагона могли быть следы от крыльев. Я не смог найти эти следы. Так где они были? У этого судна – корабля или чего-то еще – были крылья? Очевидно, нет, потому что если бы у него были крылья, то они бы сделали отметки на стене Пентагона», – недоумевает Альберт Стабблбайн.

Многие специалисты утверждают, что даже если бы пассажирский лайнер теоретически мог свалить небоскреб, то здание должно было, как минимум, упасть набок, а обе башни почему-то рухнули вертикально вниз. К тому же, сколько бы ни было топлива в бензобаке самолета, при взрыве оно не могло вызвать такие масштабные разрушения.

Бывший начальник отдела авиационного машиностроения Технологического института ВВС США, подполковник Роберт Боуман (Robert Bowman) утверждает: «Ученые и профессиональные эксперты – включая архитекторов, инженеров, пожарных, разведчиков, юристов, медицинских работников, офицеров, философов, религиозных лидеров, физиков и пилотов – высказались о радикальных расхождениях между официальным отчетом о нападениях 11 сентября и тем, что они, как независимые исследователи, узнали».

Бомба в здании

Международная группа экспертов, в которую вошли Нильс Харрит (Niels H. Harrit) с химического факультета университета Копенгагена и физик Стивен Э. Джонс (Steven E. Jones) из американского университета Бригама Янга, провела независимое расследование. Его результаты были опубликованы в сентябре 2009 года научным журналом Open Chemical Physics Journal под заголовком: «Взрывчатое вещество термит обнаружено в пыли от катастрофы 9/11 Всемирного торгового центра».

Ученые утверждают, что башни-близнецы обрушились в результате контролируемого сноса, ведь само по себе столкновение с самолетом не могло так сильно повлиять на каркас небоскреба. Кроме того, обнаруженные под обломками куски расплавившейся стали прямо указывают на использование взрывчатки, ведь в результате взрыва бензобаков Боинга просто не могло выделиться столько тепловой энергии.

Такое быстрое и вертикальное обрушение небоскребов, которое случилось 11 сентября 2001 года, происходит только при точном минировании здания, предусмотренного под снос. Об этом знают опытные строители и саперы-подрывники. А ведь по данным Национального института стандартов и технологий (NIST USA), башни рухнули после того как расплавился их стальной каркас. Один самолет, даже если бы он был полностью заправлен горючим, просто не способен на подобные разрушения.

Проанализировав имеющиеся у них данные, аналитики пришли к выводу, что американские спецслужбы сознательно допустили или даже организовали теракты, усилив причиненный ими ущерб с помощью взрывчатого вещества, известного под названием «термит», поскольку именно оно способно вызвать температуру, необходимую для обрушения башен ВТЦ.

Сакральная жертва

По мнению многих конспирологов, дата 11 сентября (девятого месяца в году) была выбрана спецслужбами США не случайно, ведь хорошо известный всем американцам телефон службы спасения – 911. Эти цифры должны были сработать на подсознательном уровне, чтобы люди поняли, в какой серьезной опасности оказалась их любимая страна. Именно так власти оправдали свое военное вторжение в Афганистан и ряд боевых операций на Ближнем Востоке.

Бывший офицер российской контрразведки, полковник запаса Владимир Булатов высказал свое мнение в статье «Башни 11 сентября Америка взорвала сама», которая была опубликована в «Комсомольской правде» через 6 лет после трагедии. Эксперт считает, что теракт принес выгоду американским властям, которые смогли сплотить нацию против очередного общего врага, и сделано это было через подъем патриотических настроений.

«Операция могла проводиться комбинированным способом. С воздуха цели атаковали самолеты с экипажами-смертниками, а на земле (непосредственно в башнях) была заложена взрывчатка… Но даже если теория задания была отработана безупречно, не было полных гарантий, что на практике все получится на 100%, – самолет, пикировавший на Пентагон, ведь действительно промахнулся», – отметил Владимир Булатов.

А вышеупомянутый ученый-эксперт Роберт Боуман, бывший сотрудник Технологического института ВВС США, высказался еще конкретнее: «Я думаю, что самое доброе, что мы можем сказать о Джордже Буше-младшем и обо всех людях в правительстве США, которые были причастны к этому масштабному сокрытию информации, самое доброе, что мы можем сказать, это то, что они знали о надвигающихся нападениях и допустили их».

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