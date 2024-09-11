Что удивляет конспирологов в терактах 9/11 в США

«Америка подстроила атаки 11 сентября, чтобы потом терроризировать весь мир». «Почему башни-близнецы выдержали удар самолета, но аккуратно упали потом, как от взрывчатки?» Эти вопросы уже более 20 лет задают многие «независимо мыслящие» (как они себя называют) люди. Интересно, что изначально эти теории заговора выдумали сами американцы, всегда с подозрением относящиеся к своему правительству. С тех пор журналисты и расследователи множество раз разоблачили каждую из них, но, тем не менее, они не теряют актуальности до сих пор.

«Это не теракт, а демонтаж»

Тех, кто видел падение башен-близнецов в прямом эфире, удивило два факта. Во-первых, разрушение было слишком уж зрелищным и снималось с разных ракурсов, будто это не жизнь, а дорогостоящий фильм-катастрофа. Во-вторых, здания упали очень аккуратно, «сложились», нанеся сравнительно небольшой урон застройке Манхэттена.

Более того, самолеты повредили лишь самую верхушку башен и те выдержали удар, а обрушение началось в произвольный момент спустя час. В итоге некоторые американцы пришли к выводу: самолеты и теракт — это лишь прикрытие, дымовая завеса, в действительности же башни уничтожило правительство с помощью взрывчатки, как при контролируемом демонтаже.

Эта теория не учитывает уникальную конструкцию башен Всемирного торгового центра (WTC), которая не имеет ничего общего ни с обычными панельными домами, ни с классическими небоскребами вроде Эмпайр-стейт-билдинг, в основе которых лежит стальной каркас. Этот каркас все время портил жизнь владельцам здания, поскольку из-за него внутри не было просторных помещений: повсюду колонны, будто ты находишься не в самом престижном офисном здании мира, а на складе в промзоне.

© Во время теракта в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года

Поэтому архитекторы WTC решили поступить иначе. Ребристый фасад башен — это не просто дань эстетике 1970-х годов. В действительности каждое из 59 ребер на каждой стороне — это стальная силовая колонна, удерживающая весь вес этажных перекрытий. В центре каждой башни — набор из еще 49 стальных колонн, которые сопротивлялись сгибанию здания от ветра. Эти колонны располагались компактно вокруг лифтов и лестниц, в результате чего между ядром жесткости и внешними колоннами было свободное пространство для офисов с окнами высотой в этаж. Как и все небоскребы, башни WTC проектировались с запасом прочности и должны были выдержать как пожар, так и прямое попадание самолета.

Однако самолет самолету рознь, и вряд ли архитекторы планировали, что башни будет таранить крупный Boeing-767 с полной загрузкой топлива и на максимальной скорости, — при случайном столкновении в тумане она должна быть минимальной. 11 сентября лайнеры «перерезали» 34 внешних колонны в Северной башне и 26 в Южной — половину со стороны попадания. Вошедший вглубь фюзеляж разрушил также часть центральных колонн, но это было не критично и если бы вместо «Боингов» в здания попала алюминиевая болванка такого же веса и жесткости. Но на самолетах было несколько десятков тонн керосина, который вызвал сильный пожар. Ситуацию усугублял тот факт, что мощный удар самолетов заставил осыпаться противопожарную штукатурку с силовых колонн.

Длительный пожар с хорошим доступом воздуха привел к тому, что сталь центральных колонн стала размягчаться и деформироваться. Высокая температура привела к сложному перераспределению нагрузок между элементами конструкциями, в результате чего этажные перекрытия в районе удара перестали держаться за колонны. Этого не видно на телетрансляции, но пилоты пожарных вертолетов за пять минут до обрушения каждой из башен докладывали, что верхние этажи рушатся.

Это вызвало прогрессирующий коллапс. Верхние обрушившиеся этажи стали давить на нижние. Согласно проекту, каждый этаж должен выдержать вес одиннадцати верхних Если же они падают резко и все вместе, — то как минимум шести этажей. Поскольку этажей выше зоны разрушения в обоих случаях было больше шести, то нарастающий ком железобетона падал вниз и сносил все перекрытия на своем пути. Уцелевшие боковые и центральные колонны попадали на соседние здания и вызвали большие разрушения, но это было трудно заметить из-за огромного клуба пыли.

К таким выводам пришли все эксперты, которые расследовали разрушение WTC. Те же, кому это кажется неубедительным, могут рассмотреть другой фактор.

Если здания разрушила взрывчатка, заложенная спецслужбами США, то зачем потребовалось в и без того сложную спецоперацию вовлекать самолеты с людьми?

Взрыв здания руками ЦРУ проще всего замаскировать под взрыв здания террористами, и в 1993 году исламисты уже организовывали теракт в Северной башне с помощью 600-килограммовой бомбы в грузовике на подземной парковке. Разведывательные агентства любой страны ценят простоту и эффективность, а план с тараном башен самолетом и последующим добиванием взрывчаткой выглядит как фантасмагория, — в том числе потому, что пожар мог сжечь заложенные заряды.

© Во время теракта в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года

«В Пентагоне дырка слишком маленькая»

Пока вся Америка (да и весь мир) следили за событиями в Нью-Йорке, третий угнанный террористами самолет, пассажирский Boeing 757-223, протаранил западное крыло Пентагона, убив в нем 125 человек. Это не показывали в прямом эфире, но когда появились фотографии с места происшествия, многие удивились: как большой самолет оставил в здании столь маленькую дыру? Почему на фотографиях не видно обломков лайнера, хорошо заметных при любой авиакатастрофе, да и разрушения здания больше похожи на последствия взрыва. В связи с этим американские конспирологи выдвинули теорию: на Пентагон пожалели самолет и вместо него направили крылатую ракету «Томагавк» (это название они слышали по телевизору, а других американских ракет, вероятно, не знают).

Казалось бы, эта теория — чистой воды безумие по огромному числу причин. Если американским спецслужбам удалось провернуть операцию с самолетами, которые видел весь Нью-Йорк, что сложного к ним добавить еще один? Нарушения правил использования воздушного пространства около Вашингтона происходят регулярно до сих пор, и сбившийся с маршрута «Боинг» не вызвал бы подозрений, а вот пролет над столицей крылатой ракеты с характерным свистом и внешним обликом породил бы всеобщий ажиотаж. Наконец, угнанный самолет отслеживали диспетчеры, пытались с ним связаться и незадолго перед падением попросили дежурящий неподалеку транспортный самолет ВВС Нацгвардии сблизиться с нарушителем и опознать его.

Словом, если заговор с подрывом башен требует от ЦРУ лишь по-тихому заложить взрывчатку и заставить исламистов угнать самолет, то для поражения Пентагона «Томагавком» в спецоперации должны были участвовать диспетчеры, докладывавшие об угнанном самолете, экипаж корабля (или подводной лодки), запустившей ракету, а также все жители Вашингтона и столичного района, которые видели самолет, но не видели крылатую ракету. Проще поверить, например, что США не существуют в принципе и человечество живет в Матрице из одноименного фильма, но подобные насмешки не дают ответа на вопрос: почему дыра от самолета такая узкая?

© Пожар в Пентагоне после того, как рейс 77 врезался в западное крыло здания, 11 сентября 2001 года

«Врезавшийся в здание самолет не оставляет в нем свой силуэт крыльев, как в мультфильмах, — объяснил Мете Созен, профессор-инженер в Университете Пердью. — В нашем случае одно крыло самолета вошло в землю, а другое срезали несущие колонны Пентагона. То, что осталось от самолета, при столкновении вело себя скорее как жидкость, нежели твердое тело».

В качестве дополнительного аргумента в пользу поражения «Томагавком» конспирологи иногда приводят фотографии уцелевших окон рядом с разрушенным участком, — хотя как раз детонация 500-килограммовой фугасной боевой части может выбить окна во всем квартале, а на борту самолета детонировать нечему.

Завалы здания разбирали спасатели и пожарные, а обломки анализировали эксперты и фотографировали журналисты. Ни одна ракета не исчезает бесследно, ее всегда можно идентифицировать по обломкам, но никто ничего подозрительного не обнаружил. Фотографии трупов экипажа и пассажиров на Западе не принято публиковать по моральным соображениям, но снимков обломков самолета существует множество — на некоторых из них виден даже его серийный номер.

Наконец, самолет перед попаданием в Пентагон попал на камеры наружного наблюдения. Частота кадров слишком низкая, и потом он виден лишь как размытый силуэт на одном кадре. Зато видно, что этот силуэт идет очень низко, чуть не цепляясь за землю. Так лететь может пилот-смертник, но для крылатых ракет характерен другой профиль атаки: для захода на цель они набирают высоту и пикируют в нужную точку. В этом можно легко убедиться, посмотрев видео применения подобного оружия в любом военном конфликте.

«Америке нужен был повод для войны на Ближнем Востоке»

Сторонники этой версии не отрицают выводов экспертных комиссий по конкретным терактам. Они признают, что скорее всего официальная версия событийной части терактов верна, но видят у нее другую подоплеку. По их мнению, правительство США само подстроило и организовало атаки, чтобы вызвать панику и воспользоваться ею в своих интересах. Интересны же правительству две вещи: воевать на Ближнем Востоке и вводить систему слежки в США.

С этой теорией спорить труднее, поскольку для ее опровержения нужно иметь данные об агентурной работе ЦРУ в среде исламских террористов и знать, какие операции оно проводило, а какие нет. Поскольку таких данных нет, а почти все вероятные подозреваемые из джихадистов уже никому ничего не расскажут, проще в опровержении пойти другим путем: проанализировать целесообразность подобной «атаки под чужим флагом».

Если бы американским спецслужбам удалось организовать теракты 11 сентября, то это бы стало самой масштабной, успешной и сложной провокацией в мировой истории, где неудача означала бы для заговорщиков как минимум конец карьеры, а, вероятно, и жизни. Целью же этой величайшей спецоперации было... обеспечить прикрытие для вторжения США и союзников в Афганистан. При всем уважении к афганскому народу, их страна не производит для мировой экономики ничего, кроме героина, у нее нет союзников, через нее не проходят торговые маршруты и в ней нет месторождений ресурсов, на которых можно получить большую прибыль. Более того, столь хитроумный план по захвату Афганистана обернулся бесславным бегством США и союзников из него же — то есть, башни обрушили еще и зря.

© Солдаты США в Кабуле, Афганистан, 2012 год

Наконец, США, безотносительно отношения к ним и их внешней политике, никогда не требовались настолько громкие поводы для войны, особенно со страной третьего мира. Лишь с начала 1990-х годов США успели повоевать:

*в Ираке против Саддама Хусейна,

*в Сомали против местных джихадистов,

*разбить силы сербских повстанцев в Боснии,

*разбомбить Югославию,

*провести военную операцию в Судане в 1998 году (условное название «Бесконечный охват»).

Ни одна из этих войн не имела в качестве обоснования ничего похожего на 11 сентября.

Более того, исламисты уже пытались взорвать башни-близнецы, и это не привело ни к каким глобальным последствиям. В 1998 году Аль-Каида взорвала американские посольства в Кении и Танзании, что можно считать хорошим поводом для войны, — и снова ничего.

Использование терактов как повод для введения системы тотальной слежки звучит разумнее, но и здесь есть масса противоречий.

В 1995 году Тимоти Маквей устроил взрыв в Оклахома-Сити, уничтожив федеральное здание (где находился в том числе и детский сад) и убив 168 человек. Это был самый крупный теракт в истории США до 11 сентября, и устроил его не мусульманин и даже не чернокожий, а белый англосакс. По мировоззрению он был как раз конспирологом: считал, что правительство устроило заговор по порабощению американцев, и он обязан поднять против него восстание.

Это был идеальный повод для того, чтобы «закрутить гайки» и начать бороться с внутренними террористами в США, однако этого не произошло. Атака 11 сентября, напротив, считывалась американцами как нападение внешнего агрессора, с которым внутренние репрессии не вяжутся.

Зато атаки стали хорошим способом для шарлатанов-конспирлогов стать популярными, используя природную американскую подозрительность по отношению к власти и травму от массовой гибели людей.