«Не романтика, а треш». Стюардесса рассказала правду о профессии, зарплате и сексе

«Не романтика, а треш». Стюардесса рассказала правду о профессии, зарплатах и сексе в полете
Профессия стюардессы сильно романтизирована. Казалось бы, чего еще желать — регулярные путешествия, мужественные пилоты, космические зарплаты, общение с интересными людьми. Какая девушка не мечтает о таком? На самом деле, многие, но не все остаются на «работе мечты». Бортпроводница из Перми рассказала об оборотной стороне профессии.
Как стать стюардессой
Существует миф, что на работу бортпроводника берут только после окончания летного училища. На самом деле, это не обязательно. У работодателей есть ряд требований к внешности, возрасту и состоянию здоровья, но специальное образование не является обязательным. Каждая стюардесса проходит обучение профессии в авиакомпании.
В разных авиакомпаниях обучение может включать технологию работы, изучение конструкции самолета, доврачебной помощи, аварийно-спасательных процедур.
Бортпроводница в беседе с URA.RU рассказала, что запомнить так много информации непросто, и многих это отпугивает. Берут на работу не всех, так как могут возникнуть вопросы к внешности.
Например, героине интервью пришлось сбросить вес, чтобы взяли на работу. Но вскоре вес снова начал расти из-за отсутствия возможности нормально питаться.
Руководитель вызвала меня в офис и намекнула, что надо сбросить вес… Но сейчас в авиакомпании двигаются в сторону бодипозитива. Раньше у нас был размер женской одежды до 46, а теперь можно до 48.
Платят не за всю работу
Интересно, что трудиться бортпроводники начинают за пару часов до вылета. Они проходят распределение по местам, слушают инструктаж, принимают свои зоны в ответственность. Бывает, что часть экипажа отвечает за погрузку багажа.
Но летные часы начисляются только с момента запуска двигателей и до момента их остановки. Нет летных часов — нет и большой зарплаты.
Старший получает от 120 тысяч рублей, а обычный бортпроводник — от 100 тысяч. Для этого нужно налетать 90 часов.
Учитывая дополнительно потраченное время, это не так мало.
Об особенностях менталитета пассажиров
Стюардесса отмечает, что, в зависимости от страны, пассажиры очень разные. Так, арабы воспитанные, итальянцы весьма шумные, а европейцы законопослушные. Последние не употребляют алкоголь до рейса и не приносят с собой, чего не скажешь о россиянах.
Они могут купить в дьюти-фри спиртное и распить его в салоне… У нас это запрещено. А есть компании, где алкоголь предлагается в бизнес-классе. Там выпивают все, что есть. Возможно, у нас такой менталитет.
Также пермячка ни разу не замечала иностранцев за курением в туалете или за скандалами.
Интим в туалете — ни романтики, ни гигиены
Секс в туалете самолета романтизируется не меньше, чем профессия стюардессы.
Но если представить крошечный размер кабинки, антисанитарию и регулярную тряску, то процесс может оказаться не столь приятным.
Коллеги рассказывали, что несколько раз застукали за этим занятием парочек. Но я не советую так делать. Туалеты в течение полета убирает экипаж. Туда бывает иногда заходить страшно.
А как здоровье?
Сотрудники авиакомпаний проходят медосмотр дважды в год, и это не блажь. Постоянные перепады давления, нарушение естественных биоритмов, работа на высоте сказываются на состоянии здоровья.
Пермячка жалуется на ухудшение краткосрочной памяти:
У меня была отличная память. А сейчас я могу забыть, что делала пять минут назад.
Кроме того, постоянные полеты могут вызвать варикозное расширение вен.
Проблемы со зрением — еще одно негативное последствие, когда приходится в ночное время работать в темноте.
По словам бортпроводницы, идти на рейс даже с минимальным недомоганием в виде насморка, может быть опасно.
Сразу закладывает уши, начинаются отиты… Однажды у коллеги лопнула барабанная перепонка... Летать она больше не может.
Тем не менее, в профессию идут люди определенного склада, для которых все неудобства являются небольшой платой за возможность посмотреть мир, пусть и через иллюминатор самолета.