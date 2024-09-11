«Не романтика, а треш». Стюардесса рассказала правду о профессии, зарплате и сексе

Профессия стюардессы сильно романтизирована. Казалось бы, чего еще желать — регулярные путешествия, мужественные пилоты, космические зарплаты, общение с интересными людьми. Какая девушка не мечтает о таком? На самом деле, многие, но не все остаются на «работе мечты». Бортпроводница из Перми рассказала об оборотной стороне профессии.

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Как стать стюардессой

Существует миф, что на работу бортпроводника берут только после окончания летного училища. На самом деле, это не обязательно. У работодателей есть ряд требований к внешности, возрасту и состоянию здоровья, но специальное образование не является обязательным. Каждая стюардесса проходит обучение профессии в авиакомпании.

В разных авиакомпаниях обучение может включать технологию работы, изучение конструкции самолета, доврачебной помощи, аварийно-спасательных процедур.

Бортпроводница в беседе с URA.RU рассказала, что запомнить так много информации непросто, и многих это отпугивает. Берут на работу не всех, так как могут возникнуть вопросы к внешности.

Например, героине интервью пришлось сбросить вес, чтобы взяли на работу. Но вскоре вес снова начал расти из-за отсутствия возможности нормально питаться.

Руководитель вызвала меня в офис и намекнула, что надо сбросить вес… Но сейчас в авиакомпании двигаются в сторону бодипозитива. Раньше у нас был размер женской одежды до 46, а теперь можно до 48.

Платят не за всю работу

Интересно, что трудиться бортпроводники начинают за пару часов до вылета. Они проходят распределение по местам, слушают инструктаж, принимают свои зоны в ответственность. Бывает, что часть экипажа отвечает за погрузку багажа.

Но летные часы начисляются только с момента запуска двигателей и до момента их остановки. Нет летных часов — нет и большой зарплаты.

Старший получает от 120 тысяч рублей, а обычный бортпроводник — от 100 тысяч. Для этого нужно налетать 90 часов.

Учитывая дополнительно потраченное время, это не так мало.

Об особенностях менталитета пассажиров

Стюардесса отмечает, что, в зависимости от страны, пассажиры очень разные. Так, арабы воспитанные, итальянцы весьма шумные, а европейцы законопослушные. Последние не употребляют алкоголь до рейса и не приносят с собой, чего не скажешь о россиянах.

Они могут купить в дьюти-фри спиртное и распить его в салоне… У нас это запрещено. А есть компании, где алкоголь предлагается в бизнес-классе. Там выпивают все, что есть. Возможно, у нас такой менталитет.

Также пермячка ни разу не замечала иностранцев за курением в туалете или за скандалами.

Интим в туалете — ни романтики, ни гигиены

Секс в туалете самолета романтизируется не меньше, чем профессия стюардессы.

Но если представить крошечный размер кабинки, антисанитарию и регулярную тряску, то процесс может оказаться не столь приятным.

Коллеги рассказывали, что несколько раз застукали за этим занятием парочек. Но я не советую так делать. Туалеты в течение полета убирает экипаж. Туда бывает иногда заходить страшно.

А как здоровье?

Сотрудники авиакомпаний проходят медосмотр дважды в год, и это не блажь. Постоянные перепады давления, нарушение естественных биоритмов, работа на высоте сказываются на состоянии здоровья.

Пермячка жалуется на ухудшение краткосрочной памяти:

У меня была отличная память. А сейчас я могу забыть, что делала пять минут назад.

Кроме того, постоянные полеты могут вызвать варикозное расширение вен.

Проблемы со зрением — еще одно негативное последствие, когда приходится в ночное время работать в темноте.

По словам бортпроводницы, идти на рейс даже с минимальным недомоганием в виде насморка, может быть опасно.

Сразу закладывает уши, начинаются отиты… Однажды у коллеги лопнула барабанная перепонка... Летать она больше не может.

Тем не менее, в профессию идут люди определенного склада, для которых все неудобства являются небольшой платой за возможность посмотреть мир, пусть и через иллюминатор самолета.