Кто из людей первым согрешил с неандертальцами

Группа археологов из Германии, Дании и Ирана определила предполагаемое место первого контакта и смешения древних людей (Homo sapiens) с неандертальцами — нашими близкими вымершими родственниками. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Сужая круг

Исследователи использовали сложные компьютерные модели, чтобы воссоздать географическое распространение неандертальцев и древних предков современных людей в Юго-Восточной Европе и Юго-Западной Азии. Анализируя эти данные, ученые в результате сузили круг возможных мест скрещивания до гор Загрос на Персидском нагорье.

Почему именно Загрос

В ходе раскопок в этом регионе было обнаружено множество останков как неандертальцев, так и древних людей, что служит доказательством теоретических выводов ученых. В ту далекую пору Загрос мог служить естественным коридором, где пути миграции древних людей пересекались с ареалами обитания неандертальцев. Кстати, именно в Загросе расположена знаменитая пещера Шанидар, где ранее было найдено погребение неандертальцев, свидетельствующее об их сложной социальной организации.