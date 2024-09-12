Советские небоскребы. Как сталинские высотки стали символом эпохи?

Сталинские высотки. Это и символ советской эпохи, и одни из главных достопримечательностей столицы. 1 сентября 1953 года в Москве на Ленинских горах (сегодня – Воробьевы) вырос настоящий дворец. Торжественную ленточку перерезал министр культуры СССР Пантелеймон Пономаренко. Это было главное здание Московского университета архитектора Бориса Иофана.

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Знаковые постройки Москвы

Главное здание Московского университета (высота со шпилем 235 метров) стало самым дорогим в истории страны. Даже в более скромных сталинских высотках стоимость квадратного метра зашкаливала: и это в послевоенной, разоренной стране. Для сравнения: на эти деньги можно было построить огромный поселок или минигород с двух, – трехэтажными домами.

Главное здание МГУ, гостиницы «Украина» и «Ленинградская», Министерство иностранных дел, жилые дома на Кудринской площади и Котельнической набережной, административно-жилое здание на площади Красных ворот. Торжественная закладка небоскребов произошла в один день – 7 сентября 1947 года в 13:00. Это дата особенная: в Москве праздновали 800-летие столицы.

Проект поражал своими масштабами и новаторскими подходами к строительству высотных зданий. И это неслучайно. Существует легенда, что Сталин произнес: «Ездят у нас в Америку, потом приезжают и ахают – ах, какие же огромные дома! Пускай теперь ездят в Москву, видят, какие у нас дома, пусть ахают».

В Москве велось грандиозное строительство. Вождь народов проезжал мимо высотки Министерства иностранных дел, которую строили на Смоленской-Сенной площади, и страшно возмутился: «А где же шпиль?» Дело в том, что высотка МИД без шпиля оказалась слишком похожа на американскую.

«Шпиль достраивали в самый последний момент. А поскольку ничего в конструкции не было заложено, то архитекторы сделали его металлическим. Шпиль пробивали порядка пяти этажей, чтобы закрепить конструкцию», – пояснил архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры советской, современной зарубежной архитектуры МАРХИ Алексей Воробьев.

Гостиница «Ленинградская»: яркий образ русского зодчества

Все советские высотки уникальны, несмотря на некоторую схожесть с американскими. Время строительства высотных зданий в Москве после войны – это последний всплеск русского стиля в архитектуре, который, кажется, навеки остался в дореволюционной России.

Ярким образом русского зодчества стала гостиница «Ленинградская» (высота со шпилем 139 метров), которая заведомо была построена на фоне уникального окружения. Рядом – Казанский вокзал, который к этому времени был закончен архитектором Щусевым. Известно, что Казанский вокзал возводился, ориентируясь на русскую тему. Открылась гостиница для посетителей 1 ноября 1953 года. Архитекторами стали Леонид Поляков и Александр Борецкий.

«В гостинице «Ленинградской» видны архитектурные решения и художественные приемы русского зодчества. Снаружи – это простенки между окнами. Конечно, огромное массивное крыльцо – типичное для русских палат XVII века. Использовалась пышность русского стиля, как в палатах Романовых и Юсуповых: рельефы, расписные потолки, огромные многоярусные люстры, как паникадила», – говорит историк архитектуры, доцент МГСУ, профессор СГАХИ им. Сурикова, советник РААСН Николай Васильев.

Советские высотки не только внешне должны были отличаться от американских небоскребов. Перед архитекторами стояла очень важная политическая установка: строить высотки, но при этом основываться на свои технологии, свои отделочные материалы, свои инженерные решения.

«Специальная бригада создала технологию, за которую потом получила Сталинскую премию. Это так называемые шагающие краны, которые поднимались вместе с каркасом. То есть каркас постепенно растет, а кран крепится к самому каркасу и растет вместе с тем объемом, на котором он стоит. Это были уникальные разработки: сначала 3,5 тонны грузоподъемности, потом 15 тонн, в итоге дошли до 20 тонн», – пояснил архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры советской, современной зарубежной архитектуры МАРХИ Алексей Воробьев.

Административно-жилое здание возле Красных Ворот

Высотка на Красных Воротах (высота со шпилем 138 метров) сразу стала одной из самых сложновозводимых. Архитекторы Алексей Душкин и Борис Мезенцев. Это единственная высотка, в которой построен вестибюль метрополитена – одноименная станция Красные Ворота.

Строительство высотного здания не представлялось возможным – из-за строящейся станции метро и слабого грунта. При возведении сталинской высотки возникла проблема: плывун, насыщенный водой, и нестойкий подземный грунт столицы. Но и здесь советские строители удивили, приняли неординарное техническое решение: заморозить грунт вокруг этого котлована.

«Были пробурены скважины на глубину 27 метров, пущен рассол, хладагент, после чего грунт заморозился. Вот таким образом укрепили стенки котлована изнутри. Соответственно, высотка была построена с небольшим наклоном, – уточнил фотограф и историк АО «Мосметрострой» Александр Попов.

Некоторое время в адрес архитекторов поступили жалобы: здание возведено с нарушениями. Однако строили высотку под углом примерно 1 градус специально: когда вода растаяла в этих замороженных грунтах, здание село на свою основную вертикаль. И действительно: полностью здание выпрямилось к 1962 году. К тому времени в высотке уже обитали жильцы. И многие мечтали буквально из своего подъезда попасть в вестибюль метро.

Сакральные точки столицы

Конец сороковых. Отношение Иосифа Сталина, бывшего семинариста, к Богу было противоречивым. В стране долгое время насаждали атеизм. В Москве не хватало церковных куполов и колоколен как центральных и сакральных точек города. Чтобы восстановить этот ландшафт, столь визуально характерный и привычный, были придуманы шпили. Сталин считал, что именно шпили – это очень русская тема в архитектуре. Это и есть главное отличие советских высоток от американских. Они не располагаются рядом. Каждая из семи сестер – доминанта целого района.

«Что важно для Манхэттена и любого капиталистического города? Очень важно иметь экономическую эффективность участка. Поэтому участки все маленькие. И небоскреб появляется, потому что невозможно купить соседний участок. Поэтому надо было строить вверх, и только наверху уже появляется ступенчатое завершение – шпиль. У нас же места хватало!» – говорит историк архитектуры, доцент МГСУ, профессор СГАХИ имени Сурикова, советник РААСН Николай Васильев.

Сталинские высотки разрастались не только вертикально, но и горизонтально. Поэтому слово «ансамбль» имело важное значение в разговоре о высотках. Ансамбль площади трех вокзалов существенным образом повлиял на внешнюю область одной из высоток, которая должна была располагаться в торце этой площади и замыкать русскую тему.

Гостиница «Украина»: диалог с Европой

Гостиница «Украина» (высота со шпилем 206 метров). Архитекторы Вячеслав Олтаржевский и Алексей Мордвинов. В день открытия – 25 мая 1957 года – в прессе написали: «В «Украине» – крупнейшей в Европе гостинице – насчитывается 1026 номеров».

«Прежде это был бедный район. Сюда в основном приезжали люди с вокзала на заработки. Вокруг были двухэтажные застройки и деревянные бараки. Гостиница стала воротами на Запад. Неким диалогом с Европой. Гостиница «Украина» считалась гостиницей для иностранцев», – уточнил архитектор, член Союза архитекторов Москвы Павел Сонин.

Вокруг гостиницы, как и рядом с другими высотками, должны были создать элитный район со сталинками. Но смерть вождя народа и приход к власти Хрущева с его острой борьбой культа личности разрушили эти планы.

«Если гостиницу «Украину» внешне удалось сохранить, потому что она была практически вся достроена, то окружающая застройка подверглась существенному упрощению. Здания стоят, как и планировались по генплану, но половина из них – это такая безликая застройка 1960-х годов», – добавил Павел Сонин.

Хрущев раскритиковал сталинскую архитектуру за их баснословную цену. Никита Сергеевич пообещал: в 1980-м году каждая советская семья встретит коммунизм в собственной квартире. Поэтому он выстроил часть своей политики на отрицании сталинского наследия. Под «хрущевский каток» первой попала эталонная сталинская высотка – гостиница «Ленинградская», а также ее архитектор Леонид Поляков.

Единственная высотка, которую Хрущев достроил – это гостиничное здание на Дорогомиловской набережной, которое он же и повелел назвать «Украиной». Но достроил ее поневоле. В 1952-1953-х годах на стройке было задействовано около 1700 человек. А в 1954-1955-х – снижено до 300 человек. К интерьерам приступили позже, когда решили, что гостиница нужна для фестиваля студентов и молодежи в 1957 году.

Интерьеры «Украины» не так роскошны, как в гостинице «Ленинградской», но этой высотке тоже есть чем удивить посетителей, хотя она давно перешла в частные руки и сменила название. Во время реконструкции интерьеры гостиницы «Украина» были практически полностью заменены, за исключением фойе. Остались скульптуры, люстры, детали лестниц, колонны и самое главное – это плафон. В интерьерах висит огромное количество картин. Эта коллекция может поспорить даже с коллекциями небольшого музея, потому что насчитывает свыше 1200 полотен.

Жилой дом на Кудринской площади

Сталинскую высотку на Кудринской площади (высота со шпилем 156 метров) возводили архитекторы Михаил Посохин и Ашот Мдоянц. Для жильцов здесь был и свой гастроном, и кинотеатр «Пламя» на 540 мест, и ателье, и парикмахерская и даже почтовое отделение.

«В описании, опубликованном в 1952-м году, о высотном здании на Баррикадной говорилось следующее: каждая квартира имеет систему центральной вентиляции – то есть кондиционирования по всему дому, систему центрального пылеудаления – встроенный в квартиру пылесос. Было два холодильника. Понятный всем москвичам зимний холодильный шкаф: когда есть полки, изолированные двери, например, под подоконником кухонного окна», – рассказал историк архитектуры, доцент МГСУ, профессор СГАХИ им. Сурикова, советник РААСН Николай Васильев.

По своему внутреннему убранству дом был вызывающе роскошным. Получить квартиру в сталинской высотке могли только выдающиеся люди: академики, народные артисты, генералы. И даже для этих обласканных властями людей квартиры казались чудом современной архитектуры и техники.

«Если говорить про 1950-е, то счастьем было получить отдельную квартиру, даже двухкомнатную. Такие двухкомнатные квартиры давались на семью. Это могла быть семья из двух человек, как у Клары Лучко. В редких случаях из одного человека, как у Фаины Раневской», – пояснил предприниматель, автор проекта «Культ крыш», городской исследователь Иван Мусинов.

Жилой дом на Котельнической набережной

Дом на Котельнической набережной, построенный в 1952 году по проектам архитекторов Дмитрия Чечулина и Андрея Ростоцкого, – одно из самых красивых зданий в Москве. Высота со шпилем 176 метров. Это первое московское здание, которое строилось как город в городе. При желании на его территории можно было жить годами, не выходя за периметр.

В доме и по сегодняшний день действует почта. Некогда здесь располагалась легендарная булочная, которую в мемуарах упоминала Фаина Раневская. Многие мечтают жить в сталинской высотке. Или хотя бы попасть сюда на экскурсию и посмотреть, как жила советская элита. Высота потолков в квартирах достигает 3 метра 30 см. Еще один важный момент планировок в центральном корпусе – окна, которые выходят на собственный балкон, чтобы по задумке архитекторов не перегружать фасад здания.

«Третья волна» высоток

Реконструировать сталинские высотки, которым 70 лет, гораздо сложнее, чем реставрировать, к примеру, допетровскую деревянную избу или кирпичную церковь XVII века. При проектировании этих зданий были использованы последние технологии. И когда ведется реконструкция, то получается, что здание надо фактически полностью изнутри разобрать. А ведь каждую высотку строило целое объединение. Производства, фабрики, огромные заводы поставляли сюда огромную часть материалов. И в общем-то строили, как говорится, всем Союзом. Такой скрупулезной отделки в современном мире достичь очень сложно.

Москва – столица СССР. Так художник Ефим Дешалыт назвал свое произведение по заказу Министерства иностранных дел. Диорама «Москва – столица СССР» была сделана в 1977 году для выставки в Нью-Йорке. Ее уникальность заключается в том, что она абсолютно точно передает вид Москвы 1970-х. Этот шедевр хранится в гостинице «Украина». И неразрывно связан и с этой высоткой, и другими ее сестрами. На диораме та самая Москва, которую можно было увидеть с высоты сталинских высоток в семидесятые годы – время самого расцвета брежневской столицы – просторной, зеленой, ухоженной. А где, как не в высотном доме увидеть и прочувствовать время, которое остановилось еще полвека назад?

«Высотки превращаются – как церкви в свое время – в фоновые доминанты. И уже на фоне них вырастает новая Москва. Традиция продолжается, потому что современные небоскребы тоже строятся в определенных местах, чтобы появилась определенная ориентированность. Это третья волна высоток, но уже высоток XXI века, – прокомментировал архитектор, член Союза архитекторов Москвы Павел Сонин.

«Сталинские высотки стали уроком того, как необходимо оценивать сегодняшнюю архитектуру. Поскольку когда-нибудь и современная архитектура Москвы будет таким же памятником, и будущее поколение тоже будет решать, как относиться к ней впредь», – подчеркнул архитектор, кандидат архитектуры, доцент кафедры советской, современной зарубежной архитектуры МАРХИ Алексей Воробьев.

Сейчас сталинские высотки критикуют за сложность ремонта, за устаревшие конструкции. Во времена Хрущева ругали за излишества и дороговизну. Но это как ругать египетские пирамиды. Стоила ли их постройка трудов и гибели сотен тысяч строителей? Вопрос спорный! Как минимум они, как и высотки, – памятник поколению, его трудовому подвигу, его таланту и его идеалам.