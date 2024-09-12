Споры о квадробике, а вместе с ними и снимки детей в масках животных, заполонили интернет. Рассказываем о квадроберах простыми словами: кто это, опасно ли это направление и почему дети подражают зверям.

Квадробика: что это — спорт, хобби или субкультура

Начать разговор стоит с вопроса о самом понятии «квадробинг»: что это значит? Термин происходит от греческого слова quattuor — «четыре» (и однокоренного quadri- — «четырёх-») и английского суффикса действия -ing. Синонимичное понятие «квадробика» в свою очередь совмещает греческий корень со словом «аэробика». Таким образом, квадробинг — это передвижение на четырех конечностях, или же «физкультура на четвереньках».

Однако это еще не все. Квадробика также подразумевает элемент маскарада. Квадроберы не только имитируют движения животных, но и примеряют их облик. Они носят маски, а иногда и плюшевые хвосты или перчатки с изображением лап.

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Итак, что это — квадробика? Это имитация внешности и поведения животных. Сами квадроберы называют свое увлечение видом спорта. И отчасти они правы: в некоторых странах даже устраивают квадроберские соревнования. Впрочем, пока они не имеют официального статуса. Так что по большей части речь идет о простом хобби.

Однако с ростом популярности у квадробики возникли черты субкультуры. Так, в Сети можно найти тематические сообщества и каналы, а также фото квадроберов, устраивающих сходки. Дети и подростки объединяются в группы по интересам, чтобы найти единомышленников и друзей.

Как появилась квадробика

Откуда же взялся квадробинг? Кто его придумал? «Первооткрывателем» квадробики считается японский спортсмен Кеничи Ито. По его словам, с детства он подвергался травле из-за внешности: его дразнили «обезьяной». Однако Кеничи Ито не считал сравнение с обезьяной чем-то уничижительным. Напротив, животные стали для него источником вдохновения.

В конце концов Ито разработал собственную методику передвижения на четвереньках. Сначала он практиковался в Токио, но полиция не оценила его увлечения. Тогда японец перебрался в горы, где продолжил разрабатывать авторское спортивное направление. Он также занялся популяризацией придуманного движения и организовал собственный квадролагерь.

Усердные тренировки принесли плоды. В 2008 году Ито установил мировой рекорд по бегу на четвереньках. Он преодолел 100 метров за 18,58 секунды. А пару лет спустя побил собственный рекорд и пробежал то же расстояние за 15,7 секунды. Достижения Ито и стали причиной, по которой мировое сообщество обратило внимание на квадробику.

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Впрочем, как уже было замечено, сегодняшний квадробер — это не просто любитель необычной физкультуры. Это человек, который использует анималистические аксессуары. А еще он не просто ходит на четвереньках, но и имитирует другие животные черты, например мяукает.

Квадроберы: кто это — простыми словами

Итак, квадроберы — кто это? Простыми словами, это люди, отчасти подражающие животным. Сами они называют себя спортсменами (пусть и непрофессиональными). Но, как было сказано раньше, квадробика не ограничивается физическими упражнениями. Поэтому сегодня движение правильней назвать хобби или попросту трендом.

Особенно распространена квадробика в среде детей, реже — подростков. Это неудивительно: для детей подражание животным всего лишь игра, а также способ сплотиться и подружиться с ровесниками. Становясь квадробером, девочка или мальчик находит единомышленников, а также ищет способы самореализации. Это можно связать с поиском самоидентификации, нормальным для детей.

Квадроберы и фурри — одно и то же?

Отдельно стоит сказать про связь между квадроберами и фурри. Кто это? С квадроберами мы разобрались: они идентифицируют себя как спортсменов. А вот фурри (от английского fur — «мех») — это совсем другое направление.

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Сообщество фурри зародилось примерно в 1980-х и популярно до сих пор. Оно объединяет поклонников антропоморфных животных. Увлечение проявляется на разных уровнях: от творчества до создания антропоморфных костюмов, участия в фестивалях и сходках.

Иногда сторонники движения говорят о «духовной связи» с животными. Или даже называют себя «фуррисексуалами» — людьми, испытывающими сексуальное влечение к антропоморфным животным. По этой причине фурри стали объектом исследований в среде психологов. А в Сети к ним относятся по большей части пренебрежительно или с осуждением.

Квадроберы: кто это — по мнению психологов и спортсменов

Вернемся к квадроберам. Кто это по мнению экспертов? Профессиональные спортсмены не воспринимают квадроберов как «коллег». Они подчеркивают, что этот спорт не является официальным. А также напоминают, что люди все же прямоходящие. Поэтому переусердствовать с бегом на четвереньках не стоит.

Большинство психологов не считают квадробику опасным хобби. В первую очередь это игра, способ самовыражения и поиска общего языка со сверстниками. Тревогу стоит бить в том случае, если увлечение выходит за рамки нормы. Звоночком становятся:

агрессивное поведение (попытки наброситься на окружающих, укусить или поцарапать их);

употребление корма для животных;

отказ от человеческой речи в пользу звукоподражания животным;

отсутствие других хобби, возведение квадробики «на пьедестал»;

равнодушие к другим сферам жизни, например учебе, творчеству, общению со сверстниками вне сообщества квадроберов.

А врачи напоминают о наиболее очевидном вреде квадробики — вероятности травм. Имитируя животное, ребенок может заработать ссадину или даже перелом. Он также рискует пораниться о гвоздь или стекло, незаметные на земле.

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Опасна ли квадробика

Итак, резюмируем: квадробика опасна или нет? Стоит ли бить в набат, если ребенок стал квадробером? Само по себе это увлечение — в детском возрасте — не представляет угрозы. Его можно рассматривать как игру.

Задуматься стоит, если поведение ребенка выходит за грани нормы. Если он готов укусить прохожего или броситься под машину, имитируя оленя, имеет смысл отвести ребенка к специалисту: психологу или психиатру. Отсутствие других увлечений и приятелей вне круга квадроберов также должно обеспокоить родителей.

И, конечно, стоит отметить, что увлечение квадробикой — норма для детей и юных подростков (до 14 лет). В более зрелом возрасте занятия квадробикой кажутся как минимум инфантильными. Да и если взрослый ищет единомышленников среди играющих детей, это не может не насторожить.

Итак, квадробика — это не самое привычное для большинства хобби, которое переживает всплеск популярности. С большой вероятностью интерес к нему вскоре схлынет, как всегда случается с трендами. Так что родителям остается быть внимательными к детям, прислушиваться к их потребностям, давать простор для самовыражения, но и уметь вовремя пресечь опасное поведение.