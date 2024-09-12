Что празднуем и кого вспоминаем в двенадцатый день сентября

12 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
12 сентября в России поздравляют всех программистов, а в мире отмечают День борьбы с мигренью. Верующие сегодня вспоминают князя Александра Невского. Свой день рождения отмечает композитор Ханс Циммер. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 12 сентября и какие приметы связаны с этим днем.
Праздники в России
День программиста
Праздник официально високосный, поэтому День программиста сдвинулся на 12 сентября.
256 (два в восьмой степени) — важная в программировании цифра, это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием.
Какие еще праздники отмечают в России 12 сентября
- День семейного общения;
- День подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Праздники в мире
День борьбы с мигренью
Мигрень — это неврологическое расстройство, при котором повторяются приступы умеренной или сильной пульсирующей боли, как правило, с одной стороны головы. Такие приступы могут длиться от нескольких часов до двух-трех дней.
ВОЗ, около 40 процентов людей во всем мире страдают от расстройств, связанных с головной болью.
Международный день вязания крючком
Считается, что День вязания крючком возник с подачи частного производителя крючков и блогера Jimbo's Front Porch. В 2007 году он предложил отмечать этот праздник и начал с того, что дал выходной всем своим сотрудникам.
Самое раннее письменное упоминание этого вида рукоделия датируется XIX веком — впервые схемы для вязания крючком были опубликованы в Голландии, в 1824-м. Однако в целом вязаное полотно изобрели намного раньше — есть предположение, что первые вязанные изделия носили еще древние египтяне, в XI-XII веках до нашей эры.
Какие еще праздники отмечают в мире 12 сентября
- День заглядывания в окна;
- День осознанности;
- День женщин-полицейских в США;
- День сотрудничества Юг-Юг ООН;
- Национальный день Кабо-Верде.
Какой церковный праздник сегодня
Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского
Александр Невский (1221-1263) был великим князем и полководцем, который прославился в том числе победой на Чудском озере во время Ледового побоища. Прежде чем уйти из жизни, он успел стать монахом и принял схиму под именем Алексий.
Первоначально Александра Невского похоронили во Владимире. Когда Петр I в 1721 году заключил Ништадский мирный договор со шведами, он решил перенести мощи князя в столицу, Санкт-Петербург. В итоге останки полководца доставили в Александро-Невскую лавру, где они хранятся до сих пор.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 сентября
- Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского;
- День памяти святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских;
- День памяти преподобного Христофора Римлянина;
- День памяти священномученика Петра Решетникова.
Приметы на 12 сентября
- Если журавли еще не улетают в теплые края, осень будет солнечной, без дождей.
- Пчелы начали запечатывать свои ульи — зима начнется скоро.
- В доме закончилась соль — к нужде.
- Если дать сегодня соль взаймы, вместе с ней вынесешь из дома удачу.
Кто родился 12 сентября
Ханс Циммер (67 лет)
Ханс Циммер — один из самых известных и востребованных композиторов современности. Он написал музыку более чем к 150 фильмам, включая такие голливудские блокбастеры, как «Пираты Карибского моря», «Гладиатор», «Король Лев», «Интерстеллар» и «Дюна». Лауреат двух премий «Оскар».
Луи Си Кей (57 лет)
Настоящее имя американского комика — Луи Секей. Популярный стендапер известен своим жестким и откровенным юмором. Наиболее сильно это проявилось в биографическом сериале «Луи», на съемках которого Луи Си Кей выступил режиссером, сценаристом и главным актером.
Кто еще родился 12 сентября
- Станислав Лем (1921-2006) — польский писатель-фантаст;
- Иэн Холм (1931-2020) — английский актер;
- Ирина Роднина (75 лет) — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка;
- Элла Памфилова (71 год) — председатель ЦИК РФ;
- Милен Фармер (63 года) — французская певица;
- Пол Уокер (1973-2013) — американский актер.