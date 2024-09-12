За что маршал Жуков хотел расстрелять автора снимка «Знамя над Рейхстагом»

Автор легендарного снимка «Знамя над Рейхстагом», фотокорреспондент Виктор Темин, самовольно воспользовался самолётом Георгия Жукова. Маршал сначала пришёл в ярость, однако сменил гнев на милость, узнав, ради чего потребовался летательный аппарат.

Снимок Рейхстага, над которым развевается Знамя Победы, опубликовало огромное количество газет по всему миру. Сделан же он был с борта летящего над горящим Берлином самолёта 1 мая 1945 года. Правда, на обороте фотокарточки по неизвестным причинам Темин указал 2 мая.

Однако существует версия, согласно которой развевающийся флаг — результат кропотливой работы либо самого Виктора Антоновича, либо ретушëров. Якобы в масштабе снятого с воздуха здания флаг должен был выглядеть крохотным элементом, а не главным объектом композиции. Кроме того, за эту версию говорило и то, что очевидцы утверждали — в первых числах мая никакого флага над Рейхстагом не было.

Но не будем ставить слова фотокорреспондента под сомнение и предположим, что флаг над городом развевался. Темин сразу понял, что его снимок поверженного Рейхстага станет настоящей сенсацией. Но произойдёт это только в том случае, если кадр как можно быстрее увидят в Москве. Виктор Антонович не придумал ничего лучше, чем явиться на Берлинский аэродром. Там он обратился к личному пилоту маршала Георгия Жукова, заверив его, что начальник разрешил использовать возможности самолёта по назначению. Что Темин, что пилот сильно рисковали. Дело в том, что они не знали пароль для пересечения границы Советского Союза, а поэтому их запросто могла обстрелять собственная зенитная артиллерия.

Всё же воздушные судно приземлилось успешно. Жуков же узнав об угоне, приказал немедленно наказать смельчака. Согласно одной версии, Темин остался в живых только благодаря тому, что Георгий Константинович вовремя увидел в газете «Правда» снимок, сделанный с его самолёта. Маршал решил, что угонщик достоин не наказания, а награды. Так Виктор Темин вместо расстрела получил орден Красной Звезды.