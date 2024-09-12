Настоящая Анка-пулеметчица: кто был прототипом героини фильма «Чапаев»

Не все знают, что героиня анекдотов и фильма братьев Васильевых — Анка-пулеметчица — персонаж выдуманный. Этого женского образа не было ни в романе Дмитрия Фурманова, ни в первой версии картины «Чапаев». Более того, его могло бы и не быть, если бы не личное распоряжение… товарища Сталина.

Рекомендация вождя

Первый вариант картины, во многом соответствовавший роману Фурманова и реальным событиям, был забракован Сталиным. Вождь потребовал, чтобы в фильме было четыре главных героя: красный командир (Чапаев), красный комиссар (Фурманов), красноармеец (Петька) и русская женщина. После этого создателям пришлось изрядно перекраивать фильм, чтобы «втиснуть» в него женский образ Анки-пулеметчицы и романтическую линию.

Опасаясь, что картина окажется чересчур мрачной из-за трагического финала, Васильевы отсняли и две альтернативных концовки, в которых показана счастливая послевоенная судьба Петьки и Анки. Одну из них снимали в Гори — на родине Сталина. Впрочем, их — в угоду реалистичности — вождь не одобрил, а вот женский персонаж ему очень понравился. Тем более, что он имел под собой реальных прототипов.

Собирательный образ

О том, кто же именно стал прототипом Анки-пулеметчицы, историки спорят до сих пор. Доподлинно известно, что имя персонаж получил в честь вдовы Фурманова Анны, выступившей консультантом фильма. А вот историческим прототипом, скорее всего, стала санитарка Мария Андреевна Попова, заметка о которой однажды попалась на глаза создателям фильма. Во время боя она подползла к раненому пулеметчику, чтобы перевязать его, а тот заставил девушку занять место за пулеметом и отбить атаку белогвардейцев.

На самом деле ни Анна Фурманова (в девичестве — Стешенко), ни Мария Попова пулеметчицами не были, а служили в Первую мировую и Гражданскую войны медсестрами. Ну а персонаж Анки-пулеметчицы был не только собирательным образом, но и отчасти плодом фантазии братьев Васильевых. Некоторые черты характера и сюжетные повороты судьбы героини были взяты от многочисленных женщин, воевавших в годы Гражданской войны в частях Красной Армии.

Тем не менее Анна Стешенко и Мария Попова очень серьезно отнеслись к своей роли прототипов и даже собирались обратиться в суд, чтобы оспорить право называться прообразом пулеметчицы. Но Комитет партийного контроля разбирательства не допустил и признал приоритет за Поповой.