Ловушка для «акулы»: как пытались устроить побег из плена лучшему подводнику Германии

12 сентября 1943-го немецкая подлодка получила сигнал начать операцию «Чибис». Целью миссии было освобождение из плена лучшего подводника Германии, содержавшегося в одном из лагерей военнопленных в Канаде. О том, чем закончилась эта необычная шпионская история, рассказывает «Профиль».

© Подводная лодка U-536

От «Сороки» к «Чибису»

В апреле 1943-го немецкая подлодка U-262 проникла в залив Св. Лаврентия, чтобы забрать подводников, которые должны были сбежать из лагеря №70, расположенного подле городка Фредериктон в канадской провинции Нью-Брансуик. Эта секретная миссия вошла в историю как операция «Сорока». Командующий подводными силами Рейха Карл Дениц фактически послал U-262 в «пасть дьявола», внутренние воды Канады, без тщательного инструктажа перед выполнением задания и без возможности заранее обсудить разные варианты действий.

U-262 удалось добраться до нужной точки и благополучно вернуться обратно. Тем не менее операция «Сорока» провалилась, поскольку пленные немцы не смогли сбежать из лагеря и прибыть на место, где их ждала субмарина.

Похоже, Дениц очень верил в успешный финал миссии U-262, так как пока лодка шла к Канаде, он уже строил планы еще одного побега. На этот раз местом встречи в заливе Св. Лаврентия был выбран мыс Пуэнт-де-Мезонет в бухте Шалер (Нью-Брансуик), а целью операции – эвакуация членов «Лорианской группы», рывших подземный ход для побега из лагеря №30. Группу возглавлял Отто Кречмер – лучший подводник Дёница, попавший в плен в марте 1941-го. Кроме того, в нее входили экс-командиры подлодок Ганс Ай и Хорст Эльфе, а также Ганс-Йоахим фон Кнебель-Дебериц – бывший адъютант Дёница.

Операцию по спасению Кречмера назвали «Чибис» (Kiebitz), а главным действующим лицом стала U-536 Рольфа Шойенбурга, вышедшая в море 29 августа 1943-го. Сначала эта субмарина отправилась из Лориана на позицию к северу от Азорских островов, но 12 сентября Шойенбург принял от Деница короткий сигнал о начале «Чибиса».

© Капитан-лейтенант Отто Кречмер в 1940 году

Нереализованные планы

Тем временем группа Кречмера при обмене письмами через Красный Крест получила от Деница шифрованное послание: 27–28 сентября за ними прибудет U-536. Также в консервах с двойным дном заговорщикам были отправлены валюта, фальшивые документы, карта и радиошифр, чтобы не пропустить сигнал от подлодки, который пленные должны были принять на собранном ими приемнике. План побега был весьма дерзок, поскольку немцам, чтобы добраться до лодки, предстояло преодолеть более тысячи километров по суше.

Но разведка союзников не дремала. Еще летом того года она проникла в переписку Деница с Кречмером, узнав о готовящемся массовом побеге и приходе подлодки в канадские воды. Была обнаружена и «контрабанда» Деница в посылках Красного Креста. Одновременно с помощью зонда с микрофоном канадцы выяснили, где готовящиеся к побегу немцы роют туннель.

Использовав эти сведения, канадская разведка разработала хитроумный план. В соответствии с ним немцам надо было позволить сбежать, но лишь для того, чтобы схватить их, когда они будут выбираться на поверхность из туннеля. Затем в радиоэфире (канадцы полагали, что на подлодке слушают канадское радио) объявить о массовом побеге из лагеря, чтобы убедить командира лодки, что беглецы скоро прибудут в условленное место. И в итоге взять субмарину на абордаж, захватив ее в целости и сохранности.

Однако, когда Оттава сообщила о своей задумке в Лондон, Адмиралтейство не одобрило ее, убедив канадские ВМС не захватывать, а просто уничтожить подлодку. В результате канадцы решили разместить у места рандеву субмарины с пленными несколько кораблей ПЛО, чтобы потопить U-536 «при первом же намеке на ее присутствие».

Побег из неволи

Как вспоминал Отто Кречмер, в подготовку побега было вовлечено более 150 пленных, рывших три туннеля – основной и два ложных. По его словам, охране удалось найти «фальшивые» ходы, в то время как главный остался необнаруженным. Но, по иронии судьбы, немцы сами сдали его канадцам, когда один из пленных по незнанию начал копать землю у забора – как раз в месте, где проходил подземный ход. Потолок туннеля не выдержал ударов лопатой, и незадачливый копатель обрушил его, провалившись вниз прямо на глазах охраны. После этого канадцы спустились в ход и поразились увиденной картине, так как, по их словам, стометровый туннель был «настоящим шедевром инженерного искусства».

Когда стало ясно, что групповой побег невозможен, Кречмер и его заговорщики сплотились вокруг бывшего командира U-434 Вольфганга Хайды, хорошо владевшего английским. Пока они копали туннель, этот подводник разработал собственный план побега. Замысел Хайды был смелым и очень рискованным: он решил использовать линию электропередач, проходившую через лагерь, как канатную дорогу. Хайда соорудил люльку с деревянными тележками, которые собирался прикрепить к проводам, чтобы прокатиться по ним и добраться до столба, стоявшего за забором.

Хайду снабдили канадскими долларами и фальшивыми документами на имя Фреда Томлисона из Торонто, а также разрешением проводить геологические исследования у мыса Пуэнт-де-Мезонет от имени ВМС Канады. 24 сентября 1943-го Кречмер и его люди устроили потасовку, чтобы отвлечь охрану. В это время Хайда в форме сержанта канадской армии средь бела дня успешно бежал из лагеря в люльке по проводам.

Беглецу удалось добраться до железнодорожной линии и сесть на поезд до Монреаля. Спустя три дня Хайда был в районе Пуэнт-де-Мезонет. Он уверено двигался к побережью, успешно проходя проверки документов на выставленных канадцами кордонах. В итоге ему удалось выйти на обширный песчаный пляж, где подводник намеревался ждать U-536. Правда, немец не подозревал, что в находящемся неподалеку маяке расположен штаб канадской опергруппы, которая также поджидала лодку.

После войны Кречмер, ссылаясь на рассказ Хайды, писал, что, когда тот вышел на берег, его задержал патруль. При этом у канадцев вызвали подозрения не липовые документы беглеца, а его головной убор, сшитый не по форме. Немца задержали и привели на маяк. Во время обыска у Хайды нашли «кучу старых денег» – купюры, изъятые из оборота более 10 лет назад, что, впрочем, не мешало немцу спокойно рассчитываться этими банкнотами в течение трех дней побега.

В итоге Вольфганг Хайда был опознан, арестован и отправлен обратно в лагерь. А что же случилось с подлодкой?

© Командиры подводных лодок, заключенные лагеря для военнопленных в Боуменвилле. Второй слева В. Хайда, четвертый слева О. Кречмер

Ловушка для «стальной акулы»

U-536 проникла в залив Св. Лаврентия 16 сентября 1943-го. Ей было приказано прибыть в точку рандеву не позднее 26 сентября, так как беглецов раньше не ждали. Но лодка пришла в бухту Шалер двумя днями ранее. До этого момента никто на U-536, кроме командира, не знал о миссии по спасению Кречмера. Поэтому команде субмарины пришлось строить планы действий уже на месте. Было решено, что, как только беглецы появятся на берегу, за ними отправят резиновую лодку с подвесным мотором, управляемую матросом и лейтенантом Фройденбергом. Этот молодой офицер в стиле американских фильмов о гангстерах даже смастерил для себя специальную фуражку, утяжеленную свинцом, которой собирался бить любого встреченного на берегу, кроме беглых немцев.

Между тем Шойенбурга не покидала тревога: мало того, что его карты устарели, а важные ориентиры отсутствовали, так еще на пути в бухту он видел только военные корабли и ни одного мирного, даже рыбаков. Это наводило на неприятные подозрения, усиливавшиеся из-за отсутствия судов и в бухте.

Днем лодка оставалась под водой, всплывая только ночью для зарядки батареи. Временами она подходила близко к берегу. В ночь на 26 сентября у Шойенбурга из-за скопления вражеских военных кораблей у входа в залив сложилось впечатление, что он попал в ловушку. При этом один из этих кораблей – корвет – занял позицию у назначенной точки встречи с беглецами. Шойнбург не ошибся. Канадский флот действительно бросил на уничтожение лодки большие силы: как минимум 10 кораблей заблокировали бухту Шалер.

Ощущение попадания в западню усилилось, когда тишину нарушил радиосигнал на частоте, отличной от той, что была назначена для связи с Кречмером. Подлодку вызывали к берегу с помощью совершенного другого, незапланированного кодового слова. Не менее тревожным было, что кто-то затем подал сигнал фонарем с темного берега, высветив немецкую фразу «Приходи, приходи».

Шойенбургу стало ясно, что беглецы не придут и теперь уже ему самому надо как-то выпутываться из крайне опасной ситуации. Командир U-536 справедливо рассудил, что враг ждет от него попыток найти глубокую воду и не станет атаковать на мелководье, опасаясь быть поврежденным своими же глубинными бомбами. Поэтому Шойенбург решил уходить из залива по мелководью.

В течение 27 сентября, дня, когда был захвачен Хайда, U-536 лежала на дне и ждала. Следующей ночью она начала отходить. В этот момент лодка прижалась к берегу как можно ближе. Она почти скользила по дну на глубине 20 м, которой было достаточно, чтобы скрыть верхнюю часть рубки и перископы. В итоге Шойенбургу удалось покинуть бухту Шалер незамеченным. 5 октября, когда U-536 наконец-то вырвалась в Атлантику, она радировала Деницу, что операция «Чибис» провалилась.

Однако на этом история не закончилась. После ухода из Канады лодка получил приказ напасть на большой конвой, но 20 ноября 1943-го она была потоплена, а ее командир и часть экипажа попали в плен. Так по иронии судьбы они вскоре вновь оказались в Канаде, но уже в качестве военнопленных.