Падение «железного наркома»: как Берия подсидел Ежова

Николай Ежов вошёл в историю как преданный партии политический деятель. Он был готов наказать любого, кто, по его мнению, был способен нанести вред «правому делу». Также Ежов обладал уникальной способностью в любом человеке найти врага народа. Но вскоре и его сделали тем, на кого он с таким рвением охотился.

В ежовых рукавицах

Непродолжительный период, в который Николай Ежов держал в страхе большую страну, получил название «ежовщина». Почти за два года — с января 1937 по август 1938 года — Иосиф Сталин получил от Ежова около 15 тысяч отчётов о проделанной работе.

Размах, с которым принялся Ежов вычислять людей, способных нанести вред советской власти, поражает. Под подозрение попало более 1,5 миллиона человек, из которых почти 700 тысяч было казнено. Формулировки обвинения, как правило, не отличались разнообразием: участие в контрреволюционном заговоре, связь с иностранными разведками, троцкизм. Доказательства добывались с циничной лёгкостью. После беседы со следователями, которые использовали проверенные методы, подозреваемые готовы были признаться в совершении какого угодно преступления.

Когда нужен тормоз

Но, как отмечали современники, Ежов обладал существенным недостатком. Он не умел вовремя остановиться. И в поиске предателей, желая выслужиться, Ежов явно перегнул палку. Собственно, это его и погубило.

О том, что Николай Иванович переусердствовал, стало понятно 8 апреля 1938 года. Тогда его назначили по совместительству на должность наркома водного транспорта. В это же ведомство из аппарата НКВД переместили и всех людей, преданных Ежову. А в августе 1938 года заместителем Николая Ивановича назначили любимца Сталина Лаврентия Берию. После такого уже и сам Ежов понял, что дело дрянь.

С поста главы НКВД его сняли 24 ноября 1938 года, с должности наркома водного транспорта — 9 апреля 1939 года. На следующий день разжалованного наркома на выходе из кабинета секретаря ЦК ВКП(б) Георгия Маленкова арестовали. Ордер на арест подписал Берия, а расстреляли Николая Ивановича 4 февраля 1940 года в подвале Военной коллегии. За это время он успел признаться в сотрудничестве с иностранными разведками, троцкистской организацией, ведении подрывной деятельности.

Многие историки сходятся во мнении, что участь Ежова была известна ещё задолго до описываемых событий. Его сознательно выбрали на роль «чистильщика», а когда необходимость в масштабных чистках отпала, просто ликвидировали. Кандидатура же на роль преемника также была утверждена заранее.