Без права на ошибку: как УЕФА лишил топовые команды привычной халявы

Не секрет, что интерес к Лиге Европы несколько уступает интересу к Лиге чемпионов, а Лига конференций несколько проигрывает Лиге Европы. Причём слово «несколько» употреблено скорее в дипломатическом тоне, чтобы скрыть ощутимую разницу.

© ФК ПАОК

Реформа, которой УЕФА подверг еврокубки, привела к тому, что каждый турнир теперь суверенен.

И «десантников» в виде команд, вылетевших из турниров рангом выше, больше не будет. Это позволяет болельщикам надеяться, что их любимцы не наткнутся на какой-либо гранд, который оступился в Лиге чемпионов и теперь надеется реабилитироваться за провал. Каждой команде-участнице в Лиге Европы предстоит провести восемь матчей на групповом этапе.

Российским болельщикам есть за кем следить не только на главном европейском футбольном клубном турнире.

Например, за Магомедом Оздоевым и Фёдором Чаловым, выступающими за греческий ПАОК. Или за Арсеном Захаряном в испанском «Реале Сосьедад». Кстати, команды сыграют между собой на групповом этапе. А потом обе ещё и встретятся с «Манчестер Юнайтед».

А как не упомянуть противостояние «Фенербахче» и «красных дьяволов» с «Олд Траффорд»? Ведь сейчас во главе турецкого клуба стоит Жозе Моуринью. Получается, что Особенный отправится на встречу с бывшей командой.

Накануне российский вратарь Никита Хайкин в составе «Будё-Глимт» побил рекорд Александра Мостового, проведя 51 матч в еврокубках. Норвежская команда в Лигу чемпионов пробиться не смогла, зато сыграет в Лиге Европы. А это значит, что у Никиты есть возможность ещё увеличить свой еврокубковый счёт. Да и заявить о себе в споре со сложными соперниками.

А те, что называется, как на подбор. На групповой стадии Лиги Европы «Будё-Глимт» встретится с «Порту», с тем же «Манчестер Юнайтед», «Маккаби», «Брагой», «Карабахом», «Юнионом», «Бешикташем» и «Ниццей».

Плей-офф в Лиге Европе стартует стыковыми матчами, которые состоятся в феврале 2025-го. А финал примет в мае стадион «Сан-Мамес» в Бильбао.

© Википедия // Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао

В Лиге конференций ситуация несколько иная. Здесь команды были распределены в шесть корзин по шесть команд в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/24. Каждая команда должна будет провести три матча дома и три матча на выезде (по одной игре дома и по одной на выезде с каждым соперником из шести корзин).

Этот турнир непременно привлечёт внимание наших соседей. Здесь сыграют минское «Динамо», казахстанская «Астана», армянский «Ноа». Причём довольно контрастно в этой компании смотрится «Челси», который завалил прошлый сезон и только на морально-волевых вышел в еврокубки.

К клубам рангом поменьше можно отнести «Копенгаген», «Гент», «Бетис» или, например, «Фиорентину».

Финал Лиги конференции пройдёт 28 мая 2025 года в польском Вроцлаве.