Зачем казакам чуб на бритой голове

Чуб, или как его еще называют оселедец — непременный атрибут запорожского казака. На картинах, в фильмах и даже мультфильмах мы почти всегда видим их с трубкой-люлькой, саблей, серьгой и этой прической. Но как появился обычай брить голову и оставлять одну длинную прядь на макушке? По этому поводу существует несколько версий.

Князь Святослав и впечатлительный грек

Некоторые ученые считают, что обычай носить чуб появился на Руси задолго до того, как появились первые казаки. Есть предположение, что еще до прихода христианства такая прическа считалась признаком знатного человека. Киевского князя-воина Святослава, жившего в 10 веке, принято изображать с оселедцем.

Правда, о чубе князя говорит только один источник — рукопись Льва Диакона, служившего историком при дворе византийских монархов. Ученый описал облик Святослава во время его встречи с императором Византии Цимисхием. Лев Диакон лично присутствовал при беседе, поэтому ему вполне можно верить.

Грек сообщил потомкам, что Святослав Игоревич прибыл на место встречи на ладье скифского типа. Он был среднего роста, голубоглазый, с плоским носом и густыми бровями. У князя была небольшая борода и длинные висячие усы, а также обритая наголо голова с одной лишь длинной прядью. Такое же украшение носили несколько спутников Святослава, принадлежавших к киевской аристократии.

В ухе князя была массивная золотая серьга с двумя жемчужинами и карбункулом. Судя по описанию, Лев Диакон увидел перед собой настоящего казака. И это несмотря на то, что до появления этого сословия было еще добрых 5 столетий. Автор рукописи явно впечатлился внешностью гостя, который не похож на бородатых византийцев, одетых в платья. Благодаря трудам иноземного историка, было сделано предположение о древней традиции украинских воинов и аристократов носить чубы.

Сарматская версия

Вторую версию происхождения чуба нам оставили поляки. Из их летописей хорошо видно, что в 16-17 веках чуб считали исконно сарматским наследием. Многие шляхтичи считали себя потомками этого древнего народа, поэтому с удовольствием носили чубы, как и казаки. Интересно, но в то время сарматов причисляли почему-то к германским народам. Таким образом, считая себя сарматами, знатные поляки как бы отделяли себя от славянской черни.

© Магнаты Речи Посполитой в 17 веке

В Польше и Литве в эпоху позднего Средневековья вообще была мода на сарматский стиль. В почете у шляхты были одежда, доспехи и оружие в сарматском стиле. По крайней мере, так считали сами поляки и литвины, которые о сарматах в то время почти ничего не знали. О быте, обычаях и искусстве этого народа нам рассказали археологи 19-20 веков.

Что говорили казаки

У самих казаков по поводу чуба было несколько собственных вариантов. Один из них говорит, что оселедец могли носить только опытные, побывавшие в бою запорожцы. Таким образом, в толпе казаков легко можно было отличить стриженого «под горшок» семинариста, чумака или хлебороба от воинской элиты.

Есть и мистическая версия. Когда-то казаки верили, что за их образ жизни после смерти положено место в аду. Но так как они были защитниками православной веры от басурман и католиков, то господь их спасал от вечных мук. Всевышний мог вытащить из пекла казака именно за его роскошный чуб.

Некоторым больше нравится жестокое объяснение прически. По одной из гипотез чуб казаки переняли у татар. Те совершали достаточно далекие набеги, в ходе которых были потери. Возиться с телом во время похода было не с руки, а похоронить воина хотелось на родине.

Поэтому от тела погибшего отделялась голова и привязывалась к седлу побратима возле походных сумок. С таким страшным багажом татарский воин мог путешествовать месяцами, а голова тем временем мумифицировалась. Некоторые уверены, что казаки, также заходившие с боями очень далеко, переняли этот жутковатый, но практичный способ.