Мифы о сексе из СССР, над которыми сейчас можно только смеяться

Многие из нас родились еще в Советском Союзе — и там было много хорошего, да и вообще, трава тогда была зеленее, небо выше, а наши родители — молодыми, красивыми и сильными. Но вплоть до начала 90-х открытое обсуждение секса и сексуальной жизни считалось чем-то неуместным и неприличным. Эта тема была в значительной степени табуирована, и вокруг секса возникало множество мифов и заблуждений. Некоторые из них сегодня кажутся абсурдными, но когда-то люди верили в них и даже строили свою жизнь на этих убеждениях — а сегодня вызывают лишь улыбку.

Секса в СССР не было

Это, пожалуй, самый известный миф о советской сексуальной жизни. В 1986 году, во время телемоста между Советским Союзом и США, советская участница произнесла фразу: «У нас секса нет», намереваясь сказать, что в СССР не принято обсуждать эту тему публично. Однако выражение быстро распространилось и стало теперь уже историческим синонимом подавления сексуальности в советской культуре. Конечно, секс в СССР был, иначе откуда бы мы все взялись, верно?

Секс — это только для рождения детей

Советская идеология рассматривала интим исключительно как способ воспроизведения потомства.

«Любые проявления сексуальности, не связанные с деторождением, осуждались или игнорировались. Это создавало ложное представление о том, что удовольствие от секса — это что-то ненужное и даже постыдное. Современные исследования, конечно же, доказали, что секс важен не только для физического здоровья, но и для эмоционального благополучия», — рассказывает сексолог Ольга Василенко.

Половое воспитание — это вред

В советские времена не существовало понятия полового воспитания. Считалось, что обсуждение таких вопросов с детьми и подростками может привести к развращению и испортить их моральный облик.

«Однако отсутствие правильного сексуального просвещения приводило к множеству проблем: нежелательной беременности (прибавим сюда почти полное и повсеместное отсутствие контрацепции), болезням, передающимся половым путем, и общей сексуальной неграмотности», — подчеркивает сексолог.

Мужчина всегда хочет секса

Советский миф о том, что мужчина всегда готов к сексу и должен быть инициатором в отношениях, до сих пор вредит многим. Сколько фильмов снято на эту тему, сколько девичьих слез пролито в ожидании звонка или письма от «того самого», у которого, конечно, было сто дел всяко важнее, чем написать или позвонить. Считалось, что отсутствие желания со стороны мужчины — это слабость или даже болезнь. На самом деле, сексуальное желание у мужчин так же вариативно, как и у женщин, и зависит от множества факторов: стресса, здоровья, усталости и других личных обстоятельств.

«Правильная» женщина не думает о сексе

Идеальная советская женщина была сосредоточена на доме, детях и работе, но не на своих сексуальных желаниях. Любое проявление сексуальности воспринималось как что-то ненужное и стыдное. Это табуирование женской сексуальности привело к тому, что многие женщины не знали о собственных потребностях и желаниях. И только сейчас мы потихоньку начинаем отходить от этой модели, не опасаясь, что кто-то будет шипеть в спину: «Девушка с низкой социальной ответственностью» (тут понятно, какое слово стоит на самом деле).

Оральный секс — это извращение

В СССР любой секс, выходящий за рамки традиционного полового акта, считался извращением или даже психическим отклонением. Оральный секс был табуированной темой, и многие люди даже не знали о его существовании. В наши дни оральный секс стал обычной частью интимной жизни многих пар, и все больше людей понимают, что сексуальные предпочтения и практики могут быть разнообразными и индивидуальными.

Секс после 40 лет — не нужен

Считалось, что с возрастом сексуальная жизнь должна завершаться. В 40 у нормальных людей уже появляются внуки — какой вообще секс, глупости все это и баловство! А уж если женщина в таком возрасте стала, не приведи Боже, вдовой, то ей оставалась только одна доля: сесть дома в платочке с этими самыми внуками. Точка.

Если кто-то в зрелом возрасте проявлял интерес к сексу, его могли осуждать или считать «старым извращенцем». Сегодня же возраст не является препятствием для активной и здоровой сексуальной жизни. Напротив, исследования показывают, что сексуальная активность в зрелом возрасте может улучшать физическое и эмоциональное здоровье.