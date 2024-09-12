Раскрыта тайна марсианского «смайла»

Космический аппарат ЕКА ExoMars Trace Gas Orbiter, исследующий Марс с 2016 года, сделал удивительное открытие: на поверхности Красной планеты был обнаружен необычный кратер, напоминающий улыбающееся лицо «смайл» Это открытие вызвало – большой интерес ученых, которые провели детальное исследование необычного объекта.

Марсианский «смайл»

Странный объект на Марсе – это не что иное, как геологическое образование, состоящее из кольца древних отложений хлоридной соли. Два темных пятна внутри кольца, образовавшиеся в результате ударов метеоритов, создают иллюзию глаз. Благодаря инфракрасным камерам космического аппарата, эти солевые отложения приобретают характерный розовый или фиолетовый оттенок, выделяясь на фоне окружающей поверхности.

Важность открытия

Солевые отложения свидетельствуют о том, что в прошлом на этом месте находилась вода. Миллиарды лет назад на Марсе существовали реки, озера и даже океан. Вода была необходимым условием для зарождения жизни.

Ученые предполагают, что соленые озера, которые образовались на Марсе после испарения основной части воды, могли стать убежищем для микроорганизмов-экстремофилов, способных выживать в экстремальных условиях высокой солености и низких температур.