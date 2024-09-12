В Египте нашли крепость для защиты от «народов моря»

Археологи обнаружили в Египте древнюю крепость, построенную для защиты от загадочного «морского народа». Крепость, возраст которой составляет около 3 000 лет, была найдена в западной дельте Нила.

Укрепленный форт

Руины глинобитных зданий сохранились в хорошем состоянии. Исследователи обнаружили остатки казарм для солдат и складов для хранения оружия, продовольствия и припасов. Эти здания относятся к эпохе Нового царства (1550-1070 гг. до н.э.). Предыдущие исследования показали, что падение нескольких развитых цивилизаций около 1 200 г. до н.э. могло быть связано с набегами так называемых «народов моря», происхождение которых до сих пор остается неизвестным.

«Народы моря»

Считается, что эти племена поселились в восточном Средиземноморье и нападали на более богатых и процветающих соседей. Недавние находки показывают, что подобные крепости играли важную роль в защите Древнего Египта от «народов моря», а также от ливийских племен. Все защитные сооружения были тщательно спроектированы и разделены на две одинаковые части узким проходом.

Множество артефактов

Внутри зданий археологи обнаружили большое количество разбитой керамики, печи для приготовления пищи и остатки рыбных и костей животных. Кроме того, исследователи нашли здесь военное оружие, охотничье снаряжение, личные украшения и предметы гигиены, бусы из сердолика и фаянса, а также защитные амулеты.