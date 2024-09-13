Почему миллионы людей уверены, что спать нужно голышом

Давно доказано, что качественный сон — это то, без чего человек попросту не может быть здоровым, а у тех, кто регулярно недосыпает, повышается риск возникновения множества заболеваний: от диабета до деменции. Врачи всего мира солидарны в том, что спать нужно не менее семи часов, спальня должна быть как следует проветрена перед отходом ко сну, а за пару часов до него лучше отказаться от гаджетов. Однако тема одежды для сна не встречает такого единогласия в медицинском сообществе. Пока одни врачи утверждают, что спать без одежды полезно для физического и ментального здоровья, другие предупреждают: обнаженное тело создает под одеялом рассадник инфекций. Стоит ли полностью обнажаться перед сном и как сон голышом влияет на здоровье человека, выяснила «Лента.ру».

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Почему важно правильно спать

Когда Мэрилин Монро произнесла знаменитую фразу, что надевает в постель только духи Шанель №5, она вряд ли думала, что спустя полвека окажется на вершине тренда заботы о себе. Сегодня сон и все, что с ним связано, считается неотъемлемой частью здорового образа жизни, наряду с питанием и спортом. Забота о качестве сна доходит до того, что молодые люди отказываются от вечеринок, свиданий и карьерных амбиций ради того, чтобы в 9 вечера оказаться в своей постели и как следует выспаться.

Такое нетипичное для 20-летних поведение многим может показаться странным, но в Американской академии медицины сна его полностью одобряют. Более того, там считают, что правильно спать надо учить с детства. В организации даже предлагают ввести в школьную программу предмет по правилам здорового сна. Считается, что он поможет подрастающему поколению сохранить здоровье и жить дольше.

Хронический недостаток сна повышает риск смерти от различных заболеваний и увеличивает личное и общественное бремя, которое создают такие нарушения здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение и рак Американская академия медицины сна

Помимо этого, регулярный недосып способен провоцировать депрессию и деменцию. Самая важная рекомендация, соблюдение которой снизит риски столкнуться с этими болезнями, — это спать не менее 7-9 часов в сутки. Однако значение имеет не только количество, но и качество сна. На то, как крепко и хорошо спит человек, влияет множество вещей: от температуры воздуха в спальне до выбора пижамы или ее отсутствия.

Польза сна голышом

Считается, что отсутствие одежды и нижнего белья помогает быстрее заснуть. Как Дэвид Розен, это происходит за счет снижения температуры тела. «В конце дня тело остывает, начинает вырабатываться мелатонин, и мы чувствуем сонливость. Некоторым людям проще уснуть голышом, так как без одежды их внутренняя температура снижается быстрее», — пояснил врач.

Кроме того, отсутствие нижнего белья ночью благотворно действует на здоровье женских половых органов. В частности, трусы, которые сдавливают гениталии, провоцируют накопление влаги, из-за чего увеличивается риск размножения грибков Candida, вызывающих молочницу. Если же воздух в интимной области циркулирует свободно, то вероятность этой и других инфекций снижается, указал Розен

Для мужчин спать без нижнего белья тоже полезно. Хотя это не было полностью доказано, большинство врачей считают, что нагота во сне повышает мужскую фертильность.

Наконец, отсутствие нижнего белья в постели положительно действует на романтические отношения людей и их психическое здоровье, считает Розен. Он уточнил, что пары, которые спят обнаженными, чаще занимаются любовью, испытывают меньше стресса и в целом чувствуют себя счастливее, чем те, кто надевает одежду для сна. Розен объяснил, что это объясняется тем, что, прикосновения к коже партнера запускает в организме процесс выработки окситоцина — гормона, который в огромных количествах выделяется в период влюбленности.

Голые и противные

Однако с такими выводами согласны далеко не все врачи. Например, американский пластический хирург Энтони Юн призвал никогда не спать без нижнего белья. Причина — крошечные частицы фекалий, которые скапливаются в постели, если спать в ней нагишом. «Человек пускает газы в среднем 15-25 раз в сутки, это происходит даже во сне. Одно научное исследование доказало, что каждый раз, когда выделяются газы, частицы фекалий разбрызгиваются в окружающее пространство», — заявил врач.

Ради вашего партнера по постели, пожалуйста, спите в нижнем белье Энтони Юн пластический хирург

Исследование, на которое ссылается Юн, вышло в британском научном журнале BMJ. Его автор — физик и ведущий научных шоу Карл Крушельницки пытался выяснить, вредят ли человеку газы из кишечника, например, в условиях реанимационной палаты. Чтобы разобраться в этом вопросе, он пригласил двух добровольцев и попросил их пускать газы в стерильную чашку Петри. При этом один из них это делал в трусах, а другой — без. Затем обе емкости оставили в стерильном помещении на несколько часов.

Спустя время оказалось, что в чашке, куда газы попадали беспрепятственно, образовались два вида бактерий. При этом первый образец, где был барьер из одежды, остался абсолютно чистым

Основываясь на этом, Юн сделал вывод: нагота вызывает рост числа бактерий. Однако он не до конца процитировал статью и упустил из виду, что найденные Крушельницки микроорганизмы были совершенно безвредными и даже дружественными для человека. «Риск того, что эти бактерии навредят нам, пока мы спим, практически нулевой. Просто это немного противно», — позже признал хирург.

Тем, кому неприятно спать в компании дружественных бактерий, гинеколог Фанни Лебуланжер посоветовала надевать на голое тело свободные пижамы из натуральных материалов. По ее словам, таким образом можно убить двух зайцев: соблюсти гигиену и получить пользу для интимной зоны.

Правила сна голышом

В целом же сон голышом может навредить человеку лишь в одном случае — если нарушать элементарные правила гигиены, предупреждает Дэвид Розен. Во-первых, по мнению врача, не стоит спать без одежды на старых матрасах. Он пояснил, что со временем на них скапливаются частицы кожи, пыль и различные микроорганизмы. Барьером между ними и человеком выступает одежда, но если ее убрать, то увеличивается риск инфекций интимных органов и аллергических реакций.

Во-вторых, Розен призвал любителей обнажаться по ночам чаще стирать постельное белье — не реже одного раза в неделю. Нарушение этого правила грозит тем, что в простынях будут скапливаться частички фекалий, биологических жидкостей и мелкий мусор.

Еще одним важным правилом Розен назвал поддержание температуры воздуха в спальне на уровне 17-19 градусов. По его словам, при таких показателях можно спать без одежды, не испытывая холода или жары. При этом он подчеркнул, что важно не ложиться в постель с холодными руками и ногами, так как это не даст уснуть. Тем, кому сложно согреться, он посоветовал за час до сна принимать ванну, чтобы ускорить кровообращение.

Психологический портрет нудиста

Выбор, в чем спать, говорит не только о привычках человека, но и о его характере. По крайней мере такие результаты показал опрос, проведенный You Gov по запросу клиники здоровья сна Sleep Adviser. Оказалось, что большинство любителей спать голышом считают себя интровертами и совами. Люди же, которые не мыслят ночного отдыха без пижамы, обычно относятся к амбивертам, то есть в их характере есть черты как интроверта, так и экстраверта. Четкого хронотипа у них тоже нет, и они находятся где-то посередине между жаворонками и совами.

Хотя любителей спать нагишом принято считать самоуверенными людьми, опрос показал неожиданный результат: на самом деле они часто сомневаются в себе. Свою уверенность они оценили всего на 5 баллов из 10, тогда как любители пижам поставили себе по этому пункту шестерку.

А вот мнение о сексуальной активности тех, кто спит без трусов и пижамы, подтвердилось: они действительно чаще занимаются сексом. Судя по их ответам, они вступают в половой контакт пять раз в неделю, те же, кто спит в пижамах, — четыре

Несмотря на различия в характере, мотивация у тех, кто спит в одежде и без нее, одинаковая: и те, и другие выбирают внешний вид для отдыха из соображений комфорта. Главными факторами являются личные предпочтения и температура окружающего пространства.

Терапевт Дебора Ли полагает, что это наиболее верная стратегия поведения, так как жестких медицинских рекомендаций о ношении нижнего белья по ночам не существует. «Одним нравится спать обнаженными, а другие засыпают только в пижаме, и нет смысла пытаться это изменить. Правда, тем, кто спит в нижнем белье, я бы посоветовала отдавать предпочтение свободным фасонам из натуральных волокон, таких как хлопок или шелк», — указала врач.