Как СССР ядерным взрывом потушил пожар на газовом месторождении

В 1963 году в местечке Урза-Булак, что в Узбекистане, произошла техногенная катастрофа — взрыв газа. Факел, вырвавшийся из-под земли, полыхал более двух с половиной лет. При этом ежесуточно сгорал объем газа, равный его дневному потреблению в Ленинграде.

Трагическая ошибка

Взрыв произошел из-за ошибки бурильщиков, которые не использовали инструмент из специальной стали, устойчивой к агрессивным средам, что следовало сделать в данном случае. На глубине 2 400 метров бур угодил в газоносный пласт с большим содержанием сероводорода под высоким давлением в 300-350 атмосфер. В итоге произошел взрыв, буровая вышка была разрушена, а факел достиг 120 метров в высоту.

Безуспешная борьба

Аварий, подобных этой, ранее не случалось, и как бороться с выбросом, советские ученые не знали. Но попытки предпринимались регулярно. К сожалению, обычные методы тушения и постановка водяной завесы результатов не дали. Не удалось ликвидировать горение и путем закачки воды в газоносный слой, а также — бурением обходных скважин. Возможности по ликвидации катастрофы были сильно ограничены тем, что из-за огня ближе чем на 250-300 метров к скважине невозможно было приблизиться.

Термоядерный заряд

Зимой 1965-1966 годов сотрудник нефтегазовой отрасли Камиль Мангушев начал работу над нестандартным методом тушения пожара — подземным термоядерным взрывом. Кроме того, к решению задачи были подключены участники советского атомного проекта. Весной 1966 года начались подготовительные работы. Была пробурена наклонная штольня до глубины 1500 метров, куда планировалось поместить ядерный заряд. Из-за высокой температуры его пришлось дополнительно охлаждать.

Дата подрыва была утверждена лично Леонидом Брежневым. Взрыв прогремел 30 сентября 1966 года. Скважина была пережата сдвинувшимися горными породами — не прошло и полминуты, как факел потух. Несмотря на неординарность и опасность такого решения, результат был достигнут. В дальнейшем ядерные заряды применялись для ликвидации аналогичных аварий еще трижды.

Мангушев же за свою идею и блестящее руководство операцией был удостоен звания лауреата государственной премии СССР. Впоследствии в соавторстве с другими участниками о своей работе над ликвидацией катастрофы он написал книгу «Чудесный клад».