«Волкодавы Сталина»: как в СССР готовили бойцов СМЕРШа

Контрразведчиков СМЕРШа называли также «волкодавами Сталина» — за самоотверженность, преданность, интеллект и способности, которыми не владело большинство военнослужащих.

Оперативная работа

СМЕРШевцы не были просто солдатами, поэтому к их обучению применялся особый подход. В частности, пристальное внимание уделялось навыкам оперативной деятельности. Мало было просто найти и захватить шпиона. Контрразведчик должен был уметь добыть доказательства, улики, правильно допросить задержанного. Оперативная работа предполагала также ведение документации и обязательное знание разведывательного делопроизводства.

Обращение с оружием

Стрелять и обращаться с холодным оружием учили всех. Но особое внимание этим дисциплинам уделялось среди тех, кто действовал в прифронтовой зоне. Это был своеобразный «спецназ контрразведки», и люди здесь были соответствующие. Прошедший школу контрразведки боец умел стрелять из пистолета в любом положении, владел техникой индивидуального и группового огневого боя, мог часами находиться в засаде, преследовать или скрываться от врага, не оставляя следов. Кроме того, немалое внимание уделялось рукопашному бою. СМЕРШевцев учили действовать как против безоружного, так и против вооруженного противника.

Звериное чутье

Контрразведчиков не зря сравнивали с волкодавами. Подобно собаке, они должны были идти по следу и находить врага в лесу, болоте, городе. Для этого бойцы много тренировались, развивая органы чувств и умение ориентироваться на местности. Много упражнений было посвящено стрельбе и бегу в полумраке или полной темноте. Здесь контрразведчику необходимо было использовать весь свой арсенал знаний и умений, ориентируясь на звук и запах.

Лучшие из лучших

Надо сказать, что методы обучения контрразведчиков были весьма разнообразными и современными на тот момент. Советская система старалась заимствовать лучшее. Так, при обучении использовались и наработки царской армии, и приемы восточных единоборств, и диверсионный опыт первых революционеров. Поэтому СМЕРШевцы действительно были лучшими из лучших. Но даже несмотря на это, век оперативника-контрразведчика был недолог. Из-за крайне сложных и опасных условий средняя продолжительность службы составляла всего несколько месяцев, после чего контрразведчик выбывал по смерти или ранению.