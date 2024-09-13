«Вкусняшки-убийцы»: какие продукты уничтожают ваше сердце

Журнал TIME составил список из десяти продуктов питания, которые наносят самый большой урон сердечно-сосудистой системе. Как назло, в списке вредной еды много действительно вкусных вещей, отказаться от которых непросто. Но Бигпикча тоже настоятельно не рекомендует увлекаться подобной едой и питаться ей только в крайних случаях.

10 продуктов, которые уничтожают ваше сердце

1. Гамбургеры

Насыщенные жиры вместе с углеводами способны оказать пагубное влияние на здоровье сердца, отмечают исследователи.

Важно помнить, что рестораны быстрого питания используют продукты низкого качества, а также используют нездоровые методы приготовления пищи. Не только гамбургеры, но и любой фаст-фуд негативно будут сказываться на вашем здоровье.

2. Мясные и колбасные изделия

Обработанное мясо и колбаса тоже могут содержать насыщенные жиры. Кроме того, даже в диетических продуктах такого типа много соли. Ученые подсчитали, что всего в шести кусочках колбасы содержится половина суточной нормы натрия. А он повышает давление.

3. Блюда глубокой прожарки

Сюда относят картофель фри, жареную курицу и другие закуски. Потребление жареной пищи, уверены врачи, повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что для приготовления этих блюд способы жарки создают трансжиры, которые приводят к повышению уровня плохого холестерина.

Однако вред можно снизить, если готовить ту же картошку фри дома, просто делать это необходимо на оливковом или кокосовом масле.

4. Сладости

Чрезмерное употребление сахара способствует появлению лишнего веса, а также повышает холестерин. Если у вас уже есть проблемы с сосудами или сердцем, вам в первую очередь стоит отказаться от сахара.

5. Безалкогольные сладкие напитки и фруктовые соки с сахаром

Они тоже содержат в себе много сахара и, в отличие от фруктов, не содержат клетчатки. Поэтому лучше исключить их из рациона.

6. Сладкие сухие завтраки

Употребление углеводов и сахара утром повышает риск воспаления, а также приводит к тому, что аппетит просыпается еще больше и организм требует еще сахара. В результате человек пытается наесться этими же злаками, употребляя сахара больше, чем нужно. Такой продукт лучше заменить фруктами и тостами из цельной пшеницы.

7. Печенье и выпечка

Большинство хлебобулочных продуктов тоже содержат много сахара и чаще готовятся с использованием насыщенных жиров. А вместе это гремучая смесь.

8. Маргарин

Там содержатся трансжиры, о них мы уже рассказали. Относительно безопасен мягкий маргарин, который не содержит частично гидрогенизированных масел, или оливковое масло.

9. Пицца

Исследователи назвали ее солевой бомбой. В продуктах, которые содержатся в пицце, много соли и насыщенных жиров, а в соусах много сахара. Лучше заменить привычную пиццу на диетическую, в крайнем случае — обойтись одним-двумя кусочками.

10. Диетическая газировка

В диетических напитках содержится меньше калорий, но есть и свои недостатки. Исследования указывают, что диетическая газировка напрямую связана с развитием диабета и ожирения. Люди, употребляющие диетические газировки, как правило, гиперкомпенсируют и потребляют больше калорий, а вещества, содержащиеся в этих напитках, могут изменять полезные бактерии в желудке и делать людей склонными к ожирению.

Вывод простой, хотите уберечь свое сердце, исключите из рациона блюда-убийцы.