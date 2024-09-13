Как разгром на Халхин-Голе отрезвил Японию и заставил отказаться от захвата Дальнего Востока

85 лет назад было подписано соглашение между СССР, Монголией и Японией о завершении боевых действий в районе реки Халхин-Гол. В преддверии годовщины ФСБ рассекретила документы, свидетельствующие о сотрудничестве между генеральными штабами гитлеровской Германии и милитаристской Японии, а также о шпионской деятельности немецких военных против Советского Союза. По мнению части историков, Берлин на определённом этапе мог подталкивать официальный Токио к более масштабному конфликту с Москвой. Однако успешные действия Красной армии в ходе боёв на реке Халхин-Гол убедили власти Японии в бесперспективности войны против Советского Союза.

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Предыстория конфликта

Дипломатические отношения между СССР и Японией были установлены в 1925 году. Однако официальный Токио даже после прекращения интервенции на территории РСФСР продолжил вынашивать замыслы по захвату советского Дальнего Востока. Кроме того, японский генералитет разрабатывал планы вторжения в другие государства материковой Евразии.

В 1932 году Токио создал на севере Китая марионеточное «государство» Манчжоу-Го и разместил на его территории одно из своих наиболее боеспособных соединений — Квантунскую армию. При этом японцы активно развивали транспортную инфраструктуру, позволяющую быстро перебрасывать войска к границам Монголии и СССР.

В 1936 году советские власти подписали с Монголией протокол о взаимной военной помощи и разместили на территории этой страны 57-й особый корпус Красной армии. Тем временем в районах СССР и Монголии, прилегающих к границам Манчжоу-Го, наблюдалась высокая разведывательно-диверсионная активность японских спецслужб. В 1938 году войска Японии вторглись на территорию СССР в районе озера Хасан, но были вытеснены за государственную границу Советского Союза частями Красной армии.

«Японские власти решили, что потерпели неудачу из-за нехватки сил. Они резко нарастили свой контингент в Манчжурии и в мае 1939 года вторглись в Монголию под предлогом якобы защиты территориальных интересов Манчжоу-Го. 11 мая они объявили реку Халхин-Гол пограничной, отторгнув у Монголии полосу территории шириной около 20 км. Между японскими оккупантами и монгольскими пограничниками развернулись бои. Советский Союз решил усилить свой контингент в регионе, расширить до 1-й армейской группы под командованием Георгия Жукова и оказать помощь союзникам», — рассказал в интервью RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

28 мая 1939 года советские части потеснили японские войска, однако официальный Токио не собирался сдаваться и перебрасывал в регион реки Халхин-Гол дополнительные силы, собираясь расширить масштабы конфликта. На этом фоне, судя по документам, расшифрованным ФСБ РФ, интенсифицировались контакты между генеральными штабами Японии и нацистской Германии, отмечают эксперты.

«Консультации о Красной армии в японском Генштабе»

Во время Великой Отечественной войны в плен к советским войскам попал Фридрих Шильдкнехт, который проходил в 1939 году службу на должности офицера отдела «Иностранные армии — Восток» верховного командования Сухопутных сил Германии и считавшийся специалистом по СССР. Он дал советским спецслужбам показания о сотрудничестве Берлина и Токио на фоне конфликта на реке Халхин-Гол.

9 мая Шильдкнехт выехал из Берлина в Москву, чтобы оттуда отправиться на Дальний Восток и в Японию. Он был направлен в разведывательную командировку под легендой дипломатического курьера. Его начальник, полковник Эбергард Кинцель, перед поездкой объяснил Шильдкнехту, что собирался поехать сам, но вынужден остаться в Европе из-за обострения отношений между Германией и Польшей.

«Цель поездки в Японию… заключается в обмене информацией и консультации о Красной армии в японском Генштабе и сборе необходимых для германского верховного командования сведений о Транссибирской железной дороге», — рассказывал Шильдкнехт в показаниях в 1945 году.

11 мая Шильдкнехт прибыл в Москву и вечером того же дня выехал на Дальний Восток. До пограничной станции Отпор поезд следовал восемь суток.

«В пути я систематически вёл наблюдения за железнодорожными и военным объектами, фиксируя все расположенные вблизи железные дороги, аэродромы, казармы, склады, учебные пункты», — говорится в показаниях Шильдкнехта.

© Бои в районе реки Халхин-Гол

Он делал пометки на листах бумаги, которые по мере заполнения прятал через отверстие в опечатанной курьерской сумке с диппочтой.

Прибыв 23 мая в посольство Германии в Токио, Шильдкнехт, к своему удивлению, встретил там Кинцеля. Тот пояснил, что прибыл в Токио самолётом для участия в специальных переговорах о готовности Японии к нападению на Советский Союз. Шильдкнехт сообщил Кинцелю, немецкому послу Отту и сотрудникам японского Генштаба о наблюдениях, сделанных во время поездки, и о том, что, по его мнению, СССР больших воинских перевозок с Дальнего Востока на запад не производит. При этом немцы передали японцам имеющиеся у них данные о дислокации частей Красной армии и системе их боевой подготовки.

Из бесед с местными военными Шильдкнехт понял, что в японском Генштабе сформировались две неформальные группы. Представители одной из них предлагают захватить Владивосток и узкую полосу тихоокеанского побережья СССР, а другой — отторгнуть у Советского Союза Восточную Сибирь, ударив в направлении Байкала.

Уже после возвращения в Германию Шильдкнехт слышал от Кинцеля, что японское командование было готово к полномасштабному конфликту с СССР, задействовав в нём 20—25 дивизий. Но власти Японии хотели, чтобы Германия напала на Советский Союз одновременно с ней и оттянула на себя части Красной армии, находящиеся в европейской части СССР. Представители же немецкого Генштаба считали, что Япония должна напасть на СССР первой, а Германия бы присоединилась к войне, разобравшись со своими проблемами в Европе.

«Военные элиты как одной, так и другой страны были заточены на мировую войну… Их желанием было поделить Советский Союз и воспользоваться его ресурсами», — заявил в разговоре с RT историк-архивист Дмитрий Хохлов.

Согласно показаниям Шильдкнехта, по немецким данным, на Дальнем Востоке находилось 17 советских дивизий, а по японским — 22. Дмитрий Хохлов считает, что, занижая численность советских войск, представители германского Генштаба пытались подтолкнуть Японию к конфликту с СССР.

Однако официальный Токио на собственном печальном опыте убедился, что начинать масштабную войну против СССР не стоит. Всё лето в районе реки Халхин-Гол шли ожесточённые воздушные бои. На конец августа обе стороны конфликта готовили сухопутные операции. Однако советско-монгольское командование опередило японцев.

20 августа после артиллерийской и авиационной подготовки в атаку перешли пехота и бронетехника советско-монгольских войск. Японцы оборонялись, но 21—22 августа их сопротивление было сломлено. Крупная японская группировка оказалась в окружении. К концу августа монгольская территория была полностью освобождена от оккупантов.

За время боёв в районе реки Халхин-Гол японские войска потеряли 61 тыс. человек, а советско-монгольские — 18,5 тыс.

«Бои были очень тяжёлыми для обеих сторон. Исход конфликта решили мужество советских солдат и способности Георгия Жукова», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

© Бои в районе реки Халхин-Гол

Попытки японцев вернуться на утраченный плацдарм оказались неудачными. 15 сентября 1939 года СССР, Монголия и Япония подписали соглашение о завершении боевых действий в районе реки Халхин-Гол. На следующий день оно вступило в силу.

«Япония сильно разочаровалась в Германии, которая не только не напала на СССР в 1939 году, но и заключила с ним договор о ненападении. Это, а также практический опыт боёв с Красной армией убедили Токио пересмотреть свои отношения с Советским Союзом», — отметил Александр Михайлов.

13 апреля 1941 года в Москве был подписан Советско-японский пакт о нейтралитете. Когда нацистская Германия напала на СССР, Токио на тот момент от участия в войне воздержался.

«Победа на реке Халхин-Гол позволила Советскому Союзу в 1941—1944 годах сосредоточиться на отражении гитлеровской агрессии и избавила от войны на два фронта», — подытожил Дмитрий Суржик.