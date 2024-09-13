Как у драчливых рыбок-губанчиков нашли элементы личного самосознания

Ученые из Университета Осаки выяснили, что голубые губанчики (Labroides dimidiatus) оценивают размеры своего тела в зеркале, прежде чем решить, нападать ли на другую рыбу. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, предполагает, что губанчики обладают ментальным образом тела, намерениями, целями, что, в свою очередь, является элементами личного самосознания.

© Shutterstock

<img class="" src="https://img01.rl0.ru/298caeff9796e00dc98550ab35fee308/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/46dbd4b4903bf40c8db114c903e0b532"/>

Поведение губанчика, который при необходимости смотрел в зеркало, установленное в аквариуме, указывало, что рыба использовала зеркало для сравнения размеров своего тела с размерами других рыб и прогнозирования исхода драки.