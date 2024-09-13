Как у драчливых рыбок-губанчиков нашли элементы личного самосознания

Видео: рыбки-губанчики оценивают себя в зеркале, чтобы принять решение о драке
Ученые из Университета Осаки выяснили, что голубые губанчики (Labroides dimidiatus) оценивают размеры своего тела в зеркале, прежде чем решить, нападать ли на другую рыбу. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, предполагает, что губанчики обладают ментальным образом тела, намерениями, целями, что, в свою очередь, является элементами личного самосознания.
Поведение губанчика, который при необходимости смотрел в зеркало, установленное в аквариуме, указывало, что рыба использовала зеркало для сравнения размеров своего тела с размерами других рыб и прогнозирования исхода драки.
«Результаты, показывающие, что рыбы могут использовать зеркало в качестве инструмента, могут помочь прояснить сходство между самосознанием человека и других животных и дать важные подсказки для понимания того, как развивалось самосознание», — сказал первый автор исследования Тайги Кобаяси.