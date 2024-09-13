Чьи татуировки самые популярные среди футбольных фанатов

Помните сцену в Катаре двухлетней давности, когда новоиспечённый чемпион мира Лео Месси перед церемонией награждения дотронулся до заветного трофея? Николас Отаменди её тоже помнит. Она, похоже, произвела на центрального защитника «альбиселесте» столь сильное впечатление, что он решил её увековечить на себе.

© Соцсети

Отаменди сделал на животе татуировку с изображением футбольного гения из Росарио, сопроводив её подписью: «Как они собираются меня убедить, что магии не существует?» Лео был тронут – армия аргентинских болельщиков давно покрывает свои тела рисунками с его изображением, но сюрприз партнёра по команде его явно потряс.

«Я видел кучу всяких замечательных вещей с моим изображением в контексте Кубка мира, но чтобы коллега и друг, как Николас Отаменди, сделал такое тату – это нечто особенное», – прокомментировал Месси на своей странице в социальных сетях.

Отаменди оказался далеко не единственным среди «гаучос», кто решил подобным образом сохранить память о золоте Катара – тату-лихорадка вскоре охватила практически всю команду, которую и так принято называть самой татуированной сборной мира.

Так, например, вингер Анхель Ди Мария наколол на правое колено татуировку с изображением трофея, трёх звёзд, символизирующих три победы аргентинцев на чемпионатах мира, майского солнца – одного из национальных символов Аргентины, и фрагмента стадиона в Лусаиле, на котором прошёл финал ЧМ-2022.

Один из героев финала Эмилиано Мартинес обзавёлся новой татуировкой. Голкипер оригинальничать не стал и также попросил набить изображение чемпионского кубка, но место выбирал тщательно – в районе левой икроножной мышцы, которой на 123-й минуте отразил удар в упор Рандаля Коло Муани и не позволил французам выиграть. Нательные рисунки после триумфа в Катаре также сделали Леандро Паредес, Николас Тальяфико, Алехандро Гомес и даже сам Месси.

В декабре 2022-го татуировочный бум охватил и десятки тысяч аргентинских фанатов, салоны работали сверхурочно и всё равно не справлялись с наплывом заказов. Так, в салоне Estudio Lumiere в Буэнос-Айресе их количество выросло с 50 до 150 в день. В стремлении увековечить радостные моменты болельщики не особо думали о финансах, несмотря на то что самые дешёвые тату в столице обходятся примерно в $ 300, при этом средняя зарплата в стране составляет $ 420, а уровень инфляции – самый высокий в мире (на данный момент около 270%). В стране, которая обожает футбол, но до этого становилась сильнейшей в мире аж в 1986 году, явно истосковались по большим победам.

«Целое поколение аргентинцев никогда не испытывало ничего подобного. Нам это было нужно. Страна проходит через тяжёлый период, и мне кажется, что мы давно так не радовались», – цитирует информагентство The Associated Press Сашу Мортье, клиента одного из тату-салонов Буэнос-Айреса.

К слову, Аргентина – лидер среди стран Южной Америки по популярности татуировок, 43% населения имеют хотя бы одну наколку. По этому показателю Аргентина делит четвёртое место в мире с Австралией вслед за лидерами – Италией (48%), Швецией (47%) и США (46%), согласно опросу, проведённому в 17 странах мира в 2022 году.

Нужно отметить, что татуировки являются частью культурного наследия коренных народов, населявших страны Южной Америки задолго до открытия континента Христофором Колумбом. К таковым можно отнести, например, абипонов – коренное население Аргентины, Парагвая и Боливии, проживавшее в области Гран-Чако. В духе укоренившихся традиций абипоны татуировали лица девушек, чтобы защитить их от злых духов и отметить их переход во взрослую жизнь. Замуж полагалось выдавать только девушек с татуировками, которые одновременно служили символом их высокого социального статуса: чем больше тату было у молодой женщины, тем более высокое положение в обществе она занимала.