«Доктрина вечного льда»: как Гитлер пытался создать новую религию

Идеология Адольфа Гитлера основывалась на мифологии и оккультизме. Именно эти направления он использовал в своих интересах, когда стремился доказать превосходство германской нации. Но на этом он останавливаться и не думал. В планы фюрера входило не только создание расы сверхлюдей, но и новой религии – «Доктрины вечного льда».

Огонь против льда

«Соратником» Гитлера оказался Ганс Гербигер – австрийский изобретатель, который получил известность в 1894 году после создания новой системы крана для насосов и компрессоров. Он, работая с процессами, связанными с фазовыми переходами воды (лёд, жидкость, пар), вдруг решил – сможет этим объяснить всю космогонию, чем и заинтересовал Гитлера.

Гербигер, пытаясь понять куда движется человечество, создал доктрину «Вель» – «учение о мировом льде». Его догмат о противоборстве огня и льда, противоречащий официальной науке, отлично вписался в мировоззренческие каноны НСДАП. Как раз в это время в Германии создавалась новая религия, в которой не было места прежним достижениям человечества. Гитлер, употреблявший психотропные препараты на постоянной основе, искренне верил, что его мистические видения помогут разработать механизм создания арийской расы.

В 1932 году Гербигер скончался, после чего его признали «гениальным открывателем, благословенным Богом». С этого момента теорию «ледяного мира» стали изучать в немецких школах как обязательный предмет.

Откуда пошёл мир

Суть доктрины «Вель» сводится к тому, что любое событие или развитие, происходящее во Вселенной, можно объяснить извечной борьбой огня и льда. В результате взаимодействия гигантской огненной сферы и космического льда однажды и была образована Солнечная система, уверял Гербигер.

При этом Гитлер в своей работе никогда не полагался на одно лишь мифотворчество.

«Мы не имеем ничего общего с теми людьми, которые понимают национализм лишь как набор легенд и мифов и в результате слишком легко подменяют его расплывчатыми фразами нордического содержания», – говорил он в 1936 году.

Для Гитлера важны были знания, способные подтвердить исключительность немецкой нации. Поэтому он не жалел ни средств, ни сил, ни времени на поиск исчезнувших цивилизаций, чей опыт помог бы стать Германии сильнее любого противника. Нацисты отправлялись в экспедиции в Скандинавию, Абиссинию, Тибет, на Ближний Восток, но чем завершились такие выезды – неизвестно, так как большая часть документов не сохранилась (они были целенаправленно уничтожены, когда стало понятно, что крах Третьего рейха неизбежен).

С учётом того, что Гитлер в Великой Отечественной войне потерпел поражение, можно предположить, что ни тайных знаний, ни уникальных технологий немцы так и не нашли.