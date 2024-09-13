Кричащая Дженни и кровавая Мэри: истории самых знаменитых женщин-привидений

Женщинам нелегко в этом мире. И иногда их страдания продолжаются и после смерти. И хотя эти жуткие истории про женщин-привидений могут заставить вас бояться представительниц прекрасного пола, большая часть этих историй больше связана не со слабым полом вообще, а скорее с отдельными печальными жизнями, драматическими смертями и ужасными потерями.

1. Безголовая монахиня

Эта история 1700-х гг. рассказывает о французской аристократке, которую отправили в канадский монастырь, но по пути она потеряла голову… в прямом смысле этого слова. То ли это сделал не в меру рьяный торговец мехами, то ли пара убийц и охотников за сокровищами, но, говорят, ее призрак сейчас бродит в лесу Бухты Френч Форт в поисках своей головы.

2. Дама в белом

Одно из самых популярных привидений, которое «видят» уже несколько столетий. Считается, что это призрак девушки, покончившей с собой, и теперь она появляется как предзнаменование смерти.

3. Олив Томас

Эта актриса немого кино умерла в возрасте 25 лет. Она случайно выпила хлорид ртути, предназначавшийся для лечения хронического сифилиса ее мужа. Говорят, ее призрак иногда появляется в Новом Амстердаме в Нью-Йорке, флиртует с мужчинами, а затем исчезает. Ее легенда настолько укоренилась в театре, что работники сцены, уходя на ночь, всегда говорят: «Пока, Олив».

4. Дама в сером

Истории о даме в сером ходят по всей Великобритании. Она даже появляется в фильмах про Гарри Поттера. Недавно появился вот этот снимок из замка Дадли в Англии.

5. Дама Райнэм Холла

Леди Дороти Уолпол жила ужасной жизнью с невероятно злым мужем. Когда он узнал, что у нее интрижка на стороне, он запер ее в доме, где она и умерла от оспы. Гости дома не раз говорили, что видели ее призрак. Один даже заявлял, что сфотографировал ее, когда она спускалась по лестнице в 1936 году, хотя многие утверждают, что это подделка.

6. Кричащая Дженни

Дженни была бедной женщиной, жившей в хижине рядом с железной дорогой в городке Западной Вирджинии. Как-то раз она грелась у костра, юбка ее платья загорелась, и она не смогла потушить огонь. Тогда она побежала по рельсам с криками, и ее сбил поезд. Якобы она появляется в виде огненного шара в каждую годовщину своей смерти.

Как и многие жены короля Генриха VIII, Анна Болейн закончила свою жизнь на гильотине, когда не смогла родить королю сына. Сразу же после ее смерти в 1536 году многие начали утверждать, что видели ее призрак, бродивший по Тауэру.

8. Ведьма Белл

Эта туристическая достопримечательность в Тенесси названа в честь семьи, которая якобы умерла от рук призрака по имени Кейт Бэттс. В жизни Бэттс и Джон Белл-старший спорили из-за земли, но после своей смерти она, очевидно, еще не закончила с ним. Родители утверждали, что по ночам на их детей нападал кто-то невидимый, а затем призрак отравил Джона. На его похоронах слышали пьяное пение, но так и не нашли, откуда оно доносилось.

9. Мадам Дельфина Лалори

Лалори считают одной из первых серийных убийц Америки. Она сбежала от разъяренной толпы, когда в результате пожара в ее доме были раскрыты ее ужасные проступки: она мучила рабов, запертых на чердаке. Ей удалось сбежать в Париж, но многие считают, что ее дух обречен на скитание по земле в районе ее бывшего дома. Говорят, ее призрак видели зависшим над детьми, причем зачастую в ее руках был кнут.

10. Кровавая Мэри

По легенде, если встать в темноте перед зеркалом, держа всего одну свечу, и три раза сказать «кровавая Мэри», появится лицо призрака. Точно неизвестно, что это за призрак, но некоторые утверждают, что это призрак женщины, которую казнили в Салеме за колдовство, призрак королевы Мэри I в наказание за ее гонения протестантов или же призрак неизвестной жертвы жестокого убийства.

11. Дама в синем

Говорят, в калифорнийское кафе Moss Beach Distillery Café часто наведывается призрак дамы в синем еще со времен сухого закона. Якобы это замужняя женщина, которую убили, когда она гуляла по пляжу со своим любовником — пианистом из этого кафе. Работник и гости давно утверждают, что видели, как она ищет своего возлюбленного, поднимая предметы и делая таинственные телефонные звонки.

12. Кутисакэ-онна

Название этой легенды в переводе с японского означает «женщина с разорванным ртом». История появилась в 1970-х, она повествует о призраке женщины с лицом, разорванным от уха до уха. По легенде она ждет, пока ребенок останется без присмотра, чтобы снять свою медицинскую маску и спросить: «Я красивая?» Если ответить «нет», она вас убьет. Если ответить «да», она сделает вас похожей на нее.

13. Черная Эгги

Эта жуткая статуя находится на могиле генерала Феликса Ангуса и его жены на друидском кладбище в Мэриленде. Многочисленные легенды о привидениях, духах и глазах, сияющих в темноте, привели к тому, что многие люди вламывались на могилу, чтобы проверить эти слухи. В итоге ее переместили в особняк Долли Мэдисон в Вашингтоне, округ Колумбия.