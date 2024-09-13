10 бомберов, которые не захочется снимать этой осенью

Бомберы так прочно вошли в нашу жизнь, что называть их трендом язык не поворачивается. Спорить с ними в плане функциональности и стиля сложно. А потому и представить осень без бомбера тоже почти невозможно. Да и не надо. Разбираемся в модных тенденциях, которые коснулись одного из самых практичных предметов гардероба.

Винный, оливковый, шоколадный — разбавляем базовую черно-бело-бежевую палитру актуальными оттенками. Здесь же смотрим на материал изделия. Привычные нейлон или хлопок? Вполне! Но лучше усложнить свой запрос, вспомнив модные веяния. Замша, вельвет, шерсть — инфлюенсеры в этом сезоне помешались на них. Не говоря уже о кожаном исполнении, ведь именно таким был придуман бомбер 100 лет назад.

Впрочем, за век бомбер успел эволюционировать, и наступающая холодная пора — тому яркий пример. Одни бренды подружили нашего героя с укороченными тренчами, другие — с пиджаками из шерсти. А как насчет бомберов в стиле вирусных «рабочих» курток (с контрастным воротничком, конечно же)? А если еще и с анималистическим принтом или винтажным вайбом (мы про потертости)? Есть и другие гибриды — вроде бомбера-кейпа.