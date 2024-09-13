Какие республики СССР были самыми «жирными»

В СССР пропагандировалось всеобщее равенство. Но на самом же деле уровень жизни в советских республиках значительно различался. Некоторые регионы большой страны можно было смело называть «жирными».

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За чертой бедности

В 1989 году Госкомстат установил прожиточный минимум на уровне 90 рублей в месяц. После этого выяснилось, что 71 млн человек в СССР, то есть почти четверть населения, имеют ежемесячный доход ниже 100 рублей в месяц. Иными словами, они жили за чертой бедности.

Самыми бедными оказались Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Доля людей, которым средств хватало с трудом на одежду и еду, в них превышала 49%, а в Таджикистане достигала рекордных 68%.

Плановая экономика, которой придерживался СССР, не оправдывала себя и не удовлетворяла запросов населения. Следовательно, ни о каком равенстве без перекосов речи вестись не могло. Так и оказалось на практике. Где-то без проблем можно было приобрести модную одежду или обувь, качественную косметику и парфюм, хорошие продукты, а в где-то на всё перечисленное жителям даже рассчитывать не приходилось.

Три главные буквы

По количеству прироста ВВП самыми богатыми в СССР являлись Грузия, Эстония, Армения и Латвия. Средний результат демонстрировали Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан, а самый низкий – Молдавия, Киргизия, Туркмения, Украина, Белоруссия и России.

РСФСР замыкала «хит-парад достатка» из-за огромной и неравномерно развитой территории. Москва и Ленинград снабжались хорошо, а вот провинциальные городки уже не так.

Промышленность, вперёд!

В середине прошлого столетия советская власть попыталась сделать ставку на промышленное развитие некоторых периферийных территорий. В 1957 году образовались Тульский, Орловский, Курский, Брянский, Воронежский, Тамбовский СНХ, а также укрупненный Средне-Волжский СНХ (Пермская и Оренбургская области), где рабочие вполне прилично зарабатывали. Но для большинства из них сыр, колбаса, масло, сгущённое молоко являлись чуть ли не деликатесами. Привычные сегодня продукты советские трудяги могли видеть на столе разве что по праздникам и то не всегда. Того, что завозили в магазины, постоянно не хватало.

Можно предположить – такие различия стали результатом негибкой экономической политики СССР. Советские чиновники с раздутым бюрократическим аппаратом не могли оперативно контролировать ситуацию «на местах» и к решению проблем приступали только тогда, когда обстановка максимально накалялась.