Какие свои подвиги маршал Блюхер просто выдумал

Один из первых «красных маршалов», первый кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды Василий Блюхер сделал блестящую карьеру. При этом историкам так и не удалось встретить его биографию, в которой не было бы противоречий. Так родилось предположение, что некоторые свои подвиги Блюхер мог просто выдумать.

В поисках истории жизни

Вопрос подлинности биографии Василия Блюхера интересовал многих. Так, начальник 2-го управления НКВД СССР по фамилии Фёдоров провёл расследование, итогом которого стала «Справка о результатах проверки биографических данных Блюхера». Он обратил внимание на целый ряд несовпадений в существующем жизнеописании «красного маршала». Например, Фёдорова удивило отсутствие собственноручно написанной автобиографии. В то время такого просто не могло быть! Автобиографию людям, занимающим серьёзные должности, имеющим государственные награды, приходилось писать неоднократно. Блюхер же оказался исключением.

Если же верить официальной биографии, составленной третьими лицами, Василий Константинович с 14-летнего возраста работал в лавке в Петербурге, потом чернорабочим на машиностроительном заводе, откуда его уволили за участие в митингах и стачках. Это стало поводом для переезда в Москву, где Блюхер начал трудиться слесарем на Мытищинском вагоностроительном заводе. В 1913 году он поступил в мастерские Московско-Казанской железной дороги. Параллельно парень успевал активно заниматься революционной деятельностью.

В годы Первой Мировой войны Василий Константинович дослужился до унтер-офицера, а за проявленную храбрость его наградили Георгиевскими крестами и медалью.

Правда, никаких доказательств, подтверждающих вышеизложенные пункты из биографии Блюхера, так никому найти не удалось. Согласно свидетельствам супруги брата «красного маршала», ни в каких митингах Блюхер не участвовал, на заводах не работал, да и на войне ничего геройского не совершил. Якобы он служил приказчиком у какой-то купчихи, к тому же являясь её любовником. Кстати, в документах полка также не было найдено никаких приказов о присвоении Василию Константиновичу наград и унтер-офицерского звания.

Шпионские игры

Перечисленные странности позволили сделать предположение, что Василий Блюхер на самом деле — это австрийский граф фон Гален. В эмигрантской среде «гуляла» версия о том, что пленный иностранец присвоил себе документы скончавшегося от тяжёлого ранения некого солдата Блюхера, после чего сумел неплохо вжиться в роль покойного.

Но всё же, вероятнее всего, Блюхер сам написал себе нужную биографию, в которой сделал «правильный» акцент. Революционером-трудягой ведь быть намного почётнее, нежели альфонсом, живущим за счёт купчихи.