Выдающийся советский актёр Савелий Крамаров за свою жизнь сыграл в 70 фильмах. Зрители помнят его по ролям в «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители», «Друг мой, Колька», «Двенадцать стульев», «Большая перемена», а также американским кинолентам «Вооружён и опасен», «Возвращение Моргана Стюарта», «Красная жара». Несмотря на известность и порой излишнее внимание публики, Крамаров о некоторых пунктах своей биографии не любил распространяться.

Сын врага народа

Отцом актера был московский адвокат Виктор Савельевич Крамаров, которого арестовали в 1938 году. Его осудили на восемь лет лишения свободы за «участие в меньшевистско-эсеровской организации». За это время супруга, Бенедикта Соломоновна, оформила развод.

Сын Виктора и Бенедикты очень стеснялся родства с «врагом народа». Он специально плохо учился в школе, регулярно нарушал дисциплину, устраивал драки, надеясь, что вопрос о приёме в комсомол даже не возникнет после таких выходок. Дело в том, что Савелий прекрасно знал — кандидаты в члены ВЛКСМ должны подробно рассказывать свою биографию, в том числе о том, где и кем работают родители. Вспоминать о «подвигах» отца прилюдно Крамарову ох, как не хотелось!

Повторение пройденного

Крамарова долгое время не хотел брать на работу ни один театр. Оказывается, у актёра была настолько плохая память, что он не мог выучить наизусть ни одной строчки. Со съёмками в кино ситуация обстояла легче, так как озвучка проходила уже после подготовки видеоряда. Иными словами, можно было читать по листочку, чем Крамаров и пользовался.

Отрицательно на кинематографической карьере сказалась и религиозность Крамарова, внезапно проснувшаяся. После эмиграции дяди в Израиль, Савелий Викторович стал часто посещать синагогу, перестал работать по субботам, соблюдая шабат. Естественно, такой график не устраивал многих режиссёров, поэтому актёра перестали приглашать сниматься.

Также Крамаров старался избегать разговоров о состоянии здоровья. По одной из версий, в юности гадалка предсказала ему, что он умрёт от рака. На протяжении всей жизни актёр маниакально заботился о своем здоровье: правильно питался, не курил, не злоупотреблял алкоголем, занимался спортом. Однако это его не спасло.

Накануне 60-летия у Крамарова обнаружили злокачественную опухоль толстой кишки, а в июне 1995 года он скончался в Сан-Франциско.