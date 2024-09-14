Кошка спасла хозяйку от рака

Кошка по имени Кэт спасла 52-летнюю британку Сайму Афзал от рака, пишет The Daily Star. По данным издания, кошка топталась на груди хозяйки и отказывалась слезать. Позднее врачи обнаружили у женщины опухоль, причем именно в том месте, на которое указывал питомец.

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Это была кошка моего брата. Он уехал в университет, а там не разрешали держать домашних животных. У других моих сестер аллергия на котов, поэтому они не могли забрать Кэт. У меня тоже была аллергия, но отдать кошку в приют рука не поднималась, — поделилась женщина.

Британка призналась, что запаслась антигистаминными препаратами. После этого она решила оставить кошку у себя.

Питомец постоянно залезал на больное место. Хозяйка была озадачена поведением четвероногого. Она прогоняла хвостатую и ругала ее. Однако кошка продолжала свой странный ритуал. Благодаря этому женщина обнаружила подозрительное уплотнение в груди.

После визита к врачу Сайме Афзал пришлось удалить опухоль и лимфоузлы под правой рукой. Затем женщина прошла лучевую терапию. Теперь она благодарит за спасение не только врачей, но и любимую кошку.

Ранее стало известно, на какие звуки реагируют кошки. Зоопсихолог Милена Фаустова отметила, что можно дать питомцу любую кличку. Главное — приучить к ней питомца. В процессе дрессировки стоит использовать бонусы, такие как поглаживания и вкусности.