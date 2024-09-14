Личное оружие Сталина: сколько «стволов» было у вождя народов

Точный «ассортимент» личного оружия Иосифа Сталина на данный момент неизвестен. Документально подтверждённых сведений о наличии того или иного «ствола» у «отца народов» нет, но всё-таки кое-какую информацию из архивов и свидетельств современников получить можно.

Тёмные годы

В официальной биографии Иосифа Виссарионовича существует «пробел» связанный со сведениями об огнестрельном оружии, которое он мог носить до 30-х годов. Известно, что Сталин до революции находился в ссылке в Сибири, где увлекался охотой и рыбалкой. Там же он вполне участвовать в разбойных нападениях для «экспроприации» денег в пользу революционеров. Прозаик Алексей Богомолов в книге «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы о жизни вождя» высказывает предположение, что будущий глава государства мог использовать в этот период бельгийский «Браунинг» 1900 года выпуска, который «особо ценился боевиками РСРДП».

Неясно и то, как был вооружён Сталин в гражданскую войну. На тот момент он занимал должность предвоенсовета Северо-Кавказского военного округа, а за оборону Петрограда и действия на Южном фронте получил первый в истории советского государства орден Красного Знамени.

Заядлый коллекционер

Зато поздние годы менее загадочны. Личный арсенал Сталина состоял из ружей «Зауэр» и «Винчестер». Историк В. Рон утверждает, что однажды Иосифу Виссарионовичу презентовали охотничье ружьё – ТОЗовскую «тулку» модели «А». Также сохранилась фотография, на которой «вождь народов» «целится» из винтовки Мосина с оптическим прицелом. В Великую Отечественную Иосифу Виссарионовичу оружейники подарили два аналогичных «ствола».

Что касается короткоствольного оружия, то до 1941 года Сталин обладал пистолетом ТК (Тульский Коровина). А вот за военные годы личная коллекция разрослась и стала состоять из полутора десятков единиц пистолетов, наганов и маузеров. Ничего необычного в этом «собрании» нет, но некоторые экземпляры всё же можно выделить. Например, 18-патронный пистолет ижевского оружейника Воеводина (единственный в своём роде), который Сталин получил в 1942 году. В настоящее время он хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи в Санкт-Петербурге.