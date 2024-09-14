Как Владимир Высоцкий «откосил» от армии

Биография легендарного советского барда Владимира Высоцкого хорошо известна многим. «Белых пятен» в жизнеописании этого музыканта практически нет. Детство, школа, институт, первые роли, всесоюзная слава… Стоп! А как же служба в армии? Неужели Владимир Семёнович «косил»? Или же у него была отсрочка?

Здоровье и тяга к знаниям

Высоцкий совершеннолетним стал 25 января 1956 года. После окончания школы он тут же поступил в МИСИ на механический факультет. Правда, студентом вуза парень числился всего несколько месяцев. Уже в декабре 1955 года Высоцкий написал заявление об отчислении.

Согласно действующему на тот момент закону «О всеобщей воинской обязанности» от 1939 года, отправиться служить музыкант должен был следующей осенью. Но летом 1956 года Высоцкий поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил спустя четыре года. А в 1962 году у него родился сын, потом второй. Это означало, что об армии Владимир Семёнович может забыть — как минимум до тех пор, пока дети не станут совершеннолетними.

Не исключено, что бард не проходил срочную службу и из-за проблем со здоровьем. Так, в книге Марины Влади «Владимир или прерванный полёт» отмечается, что ещё в детстве у Володи обнаружились шумы в сердце. В школьные годы он даже не посещал уроки физкультуры.

Травма и блат

Также известно, что в 1963 году на съёмках фильма «Штрафной удар» артист получил травму. Согласно сценарию киноленты, он должен был выполнить сложный конный трюк, но повредил ногу. Не исключено, что именно этот несчастный случай и стал ещё одним поводом не идти в армию.

Существует версия, согласно которой отсрочку от армии Высоцкому помог получить его отец Семён Владимирович, офицер-фронтовик, орденоносец, служивший при Генеральном штабе. А вторая жена исполнителя Людмила Абрамова и вовсе утверждает, что её возлюбленный никогда не получал никаких повесток из военкомата. А вот по какой причине точно, узнать уже, вероятно, не получится.