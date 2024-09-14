Что делали с красноармейцами, переспавшими с немками

Советские солдаты и офицеры не могли взаимодействовать с германскими женщинами. Такие контакты были под строжайшим запретом, но встречались и исключения из правил. Правда, тех, кто спал с немками, ждало довольно суровое наказание.

Любовь на все времена

Русский старшина Иван Бывших и немка Элизабет Вальдхельм стали как раз одним из таких «исключений»

Они познакомились в Хайероде в 1945 году и влюбились друг в друга. Лиза забеременела, но сообщила об этом своему возлюбленному только тогда, когда он уже сел в поезд, идущий в Советский Союз. Примерно до середины 50-х годов они вели переписку, которую прервал КГБ. Но спустя 60 лет Ваня и Лиза вновь оказались вместе. Пожилая женщина переехала к своему возлюбленному в Сибирь.

Иван Бывших вспоминал – на оккупированной советскими войсками территории Германии строго следили за тем, чтобы красноармейцы как можно меньше контактировали с местным населением. Заключать браки запрещалось, но данный запрет можно было обойти – попытаться попасть вместе с избранницей в американскую оккупационную зону или дезертировать и спрятаться где-нибудь в Германии. Но если таких нарушителей ловили, то их неминуемо ждал расстрел.

Возвращение к любимой

Ещё один показательный случай описал в своих мемуарах сержант-артиллерист Владилен Орлов. Лейтенант Гавриил Гликман, будучи женатым, закрутил роман в Берлине с немкой Урсулой. Настаивать на продолжении отношений красноармеец не стал и спокойно вернулся в Ленинград. В 80-е годы Гликман всё же эмигрировал в Германию и воссоединился с Урсулой.

Известны также факты регистрации брака и сожительства с немками нескольких советских офицеров. Их участь незавидна – они были отданы под трибунал, а брачные союзы признали незаконными и аннулировали.