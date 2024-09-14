Выстрел из пистолета в открытом космосе: какие будут последствия

Ни одному космонавту в голову не придёт открыть огонь из пистолета, находясь в открытом космосе. Как минимум, в этом нет необходимости. Но вопрос о том, к чему же приведёт такое действие, конечно же неоднократно возникал. Так давайте же попробуем на него ответить.

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Такое разное оружие

Ни одна пуля не может лететь бесконечно. Рано или поздно её движение прекратится. От оружия, из которого снаряд был выпущен, зависит лишь расстояние, преодолеваемое пулей.

Так, снаряд из пистолета Макарова пролетает максимум 350 метров. При этом прицельная дальность (расстояние, на котором можно вести огонь по цели) не превышает и 50 метров. Пуля, выпущенная из легендарного автомата Калашникова, способна преодолеть дистанцию в 1500 метров. А выстрел из винтовки «Сумрак» при определённом навыке стрелка поразит цель на расстоянии 4178 метров.

На данный момент самым дальнобойным оружием в истории считается немецкая «Пушка Кайзера Вильгельма». Её снаряды «улетают» на 130 километров. Позже появились баллистические ракеты, которые летят на расстояние до 400 километров.

Но каким бы мощным не было оружие, момент излëта обязательно наступит. «Победить» сопротивление воздуха оказалось невозможно. Однако, в космосе из-за вакуума проблем с этим нет.

Другие условия

Физик Фрэнк Хейл утверждает, что космический вакуум не должен стать преградой для выстрела. Он поясняет — сам по себе вылет пули не зависит от среды, в которой это происходит. Кроме того, отсутствие атмосферного воздуха скорее способствует тому, чтобы пуля двигалась практически бесконечно. Единственное, на точность такого выстрела рассчитывать не приходится. Весьма своеобразной получится и траектория полёта пули — снаряд будет двигаться по кругу.

Что касается скорости, то она может варьироваться от 120 до 1200 метров в секунду. Ещё одно различие — возможность повторного выстрела. Не исключено, что спусковой механизм в условиях невесомости просто выйдет из строя.

Описанные выше варианты развития событий — лишь предположения. Говорить точно о том, как будет себя вести пуля в космосе, можно только после выстрела в таком пространстве. Но пока устраивать перестрелку вдали от нашей планеты никто не планирует.