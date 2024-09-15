В Северной Европе может установиться тропический климат

Около 30 млн лет назад на территории нынешних Великобритании и Ирландии был тропический климат, и это может повториться в обозримом будущем. К такому выводу пришли британские ученые из Нортумбрийского университета. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

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Команда использовала статистическую компьютерную модель для реконструкции климатических характеристик Британских островов за период с 33 до 20 млн лет назад. За основу взяли данные 82 коллекций окаменелой пыльцы растений.

Моделирование показало такие характеристики, как среднегодовая температура и среднегодовое количество осадков.

Результаты показали, что 26 млн лет назад средняя зимняя температура в Великобритании и Ирландии составляла более 18°C, а средняя летняя температура в это время была около 25°C. Это соответствует характеристикам тропического климата.

По словам ученых, уровень парникового газа в атмосфере Земли может достичь показателей 26 млн лет назад уже через 50 лет.

Исследователи подчеркнули, что возвращение тропического климата на Британские острова не сулит ничего хорошего, поскольку такое потепление будет сопровождаться катастрофическими изменениями во всем мире.

При подобных условиях ледяной щит Гренландии может полностью растаять, что приведет к повышению уровня моря на семь метров. Это затопит прибрежные районы по всему миру.

Кроме того, пресноводные льды Гренландии замедлят океанические течения и усилят климатический хаос.

Ранее ученые выяснили, когда Антарктида когда последний раз была зеленым континентом.