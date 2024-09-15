Сидоров: что зашифровано в самой популярной русской фамилии

Иванов, Петров и Сидоров — трио типичнейших русских фамилий, упоминаемых в тех ситуациях, когда речь заходит о простых людях. И, если с Ивановым и Петровым все ясно, то откуда появилась фамилия Сидоров — неочевидно. Тем более, что у ученых есть несколько разных версий, объясняющих происхождение слова.

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От имени Исидор

Согласно наиболее распространённой версии фамилия возникла от мужского личного имени Исидор. История этого имени уходит корнями в глубокую древность и отсылает ко временам египетских фараонов. В переводе с древнегреческого оно означает "Дар Исиды".

В Древнем Египте возникла вера в культ Исиды (Изиды) – жены Осириса и матери Гора. В последующие времена ее стали сравнивать с Деметрой и рядом других языческих богинь, которые отвечали за урожай, процветание и богатство, счастливую судьбу детей и другие жизненно важные аспекты, связанные с женственностью.

На Руси имя несколько трансформировалось, обронило первую букву и так появился Сидор.

Специфика имянаречения в дореволюционной России была такова, что имена можно было давать только в честь святых. Человек не мог выбрать имя по своему желанию, нужно было, чтобы оно было занесены в святцы. И, соответственно, раз имя Сидор использовалось в стране, то такой святой был. А если точнее, было их аж целых двое: первый — Исидор Хиосский, живший в Греции в середине III века. Он знаменит тем, что отказался принимать участие в языческой церемонии жертвоприношения и принял за это мученическую смерть. Второй святой Сидор жил намного позже, в XV веке и пал жертвой конфликта с эстонскими католиками.

Версия еврейского происхождения

Есть, впрочем, и другая точка зрения. Возможно, что так привычно и по-родному звучащая фамилия вообще не совсем и русская. Предполагают, что она может происходить от слова “сидур”, которое переводится с иврита как “порядок”. Причем имеется в виду не столько порядок в мире вещей, а строгая последовательность отправления религиозного ритуала. И консервативные иудеи могли брать себе такую фамилию, чтобы подчеркнуть свою набожность.

От названия деревни

Есть ряд фамилий, которые появились от названия населённых пунктов. Возможно, что фамилия Сидоров именно из таких, а образована она от названия деревни Сидоровская.

Этот населённый пункт, расположенный в Костромской области, издревле славится ювелирными традициями. Жители деревни были особо знамениты как искусные мастера обработки серебра. Они снискали большой успех во время проведения крупных ремесленных ярмарок в XIX веке. Или, например, в Удмуртии есть деревушка Сидоровы Горы.

Сильный ветер

На севере Руси раньше использовалось такое диалектное слово, как "сидор". Означало оно особо сильный, плотный ветер. Возможно, что фамилия возникла от личного прозвища человека, который прославился своей непреклонной суровостью. Этот вариант географически связан с Олонецкой губернией, где и употреблялся этот термин.

Византийская версия

Некоторые ученые думают, что фамилия могла быть образована от греческого слова "сидеро", которое значит "железный". А еще в византийской империи так образно называли особо физически сильных людей. Был, возможно, в императорской армии могучий русский богатырь, которого греки за небывалую силу и удаль уважительно прозвали "железным".

Примечательно также, что фамилия Сидоров на самом деле не такая уж и часто встречающаяся. Петровых и Ивановых в стране намного больше. Но самые распространенные у русских фамилии — Кузнецов и Смирнов.