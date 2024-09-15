День рождения Google и демократии: что празднуют 15 сентября

Подошла к концу первая половина сентября. А значит, на календаре — 15 сентября. Какой праздник приходится на этот день? Как связаны Forbes, чеченские женщины и похудение? Об этом и многом другом рассказываем в нашей статье.

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Праздники 15 сентября 2024 года

Праздники 15 сентября отличаются многочисленностью и разнообразием. Так, на эту дату приходится Международный день демократии. Он установлен по инициативе Генассамблеи ООН в 2007 году. Согласно резолюции ООН, назначение праздника — «повысить информированность общественности» о важности демократических ценностей, в том числе для поддержания мира во всем мире.

В России 15 сентября 2024 года — праздник работников леса, или День лесника. Его справляют не только лесничие, но и все люди, связанные с лесной и перерабатывающей промышленностью. Праздник приурочен к годовщине принятия советского лесного законодательства в 1977 году. Благодаря акту леса стали считаться народным достоянием. А правила охраны, защиты и сохранения лесных ресурсов были утверждены на государственном уровне. Стоит отметить, что праздник не имеет закрепленной даты: он приходится на третье сентябрьское воскресенье.

На этом праздники 15 сентября 2024 года не заканчиваются. На территории России справляют:

День Ростова-на-Дону;

День родного края в Ульяновской области;

День единства народов Дагестана;

День чеченской женщины;

День кубанской семьи;

День тюркской письменности и культуры.

Но и это еще не все. В числе праздников 15 сентября 2024 — День худеющих. Его назначение — напомнить о правилах здорового похудения, не наносящего ущерба организму. К слову, похожий праздник отмечают и весной: 13 марта справляют День диет.

День Мамонтия — праздник 15 сентября в России

Теперь обратимся к народному календарю. В России 15 сентября — праздник Мамонтия Овчарника, он же День Мамонтия. Для православных христиан это день поминовения мученика Маманта Кесарийского. Его жизнь пришлась на вторую половину III века. За принадлежность к христианам святой был заключен в темницу, а затем казнен на арене цирка. По преданию, Мамант некоторое время прожил в пустыне. Основу его пропитания составляли козье молоко и полученный из него сыр. Поэтому на Руси святой стал покровителем коз и овец.

Отсюда и главная традиция Дня Мамонтия Овчарника — употребление продуктов из козьего молока: творога, сыров, йогуртов. Если следовать приметам, стоит также устроить уборку в хлевах и загонах. А еще можно помолиться святому Маманту о благополучии домашних питомцев.

Если же говорить про запреты, то 15 сентября 2024 года нельзя:

Обижать животных;

Лениться;

Приниматься за новые дела;

Покупать вещи;

Носить яркую, броскую одежду.

Все это якобы сулит несчастья: от обмана до привлечения завистников.

15 сентября в истории

Теперь скажем пару слов о роли даты 15 сентября в истории. На середину первого осеннего месяца пришлись следующие события:

1812 год — армия Наполеона вошла в московский Кремль;

1916 год — в битве на Сомме (Франция) задействованы британские танки Mk I — это первый случай использования танков в боевых действиях;

1917 год — в продажу поступил первый номер журнала Forbes;

1935 год — свастике присвоен статус госсимвола Германии;

1959 год — Никита Хрущев прилетел в США, его визит продлился 13 дней;

1959 год — началось первое плавание ледокола «Ленин» (СССР), ставшего первым надводным судном с ядерной силовой установкой;

1997 год — «день рождения» Google.com — состоялась официальная регистрация домена;

2007 год — неподалеку от перуанской деревни Каранкас упал метеорит, вскоре местные жители заразились неизвестной болезнью.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 15 сентября. С этой датой связано немало традиций: от отстаивания демократических ценностей до перехода на здоровое питание.